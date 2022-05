Eintracht Frankfurt hat zum Saison-Abschluss in Mainz einen Punkt geholt. Gesprochen wurde aber fast nur über das Europa-League-Finale.

Audiobeitrag Audio Sow: "Alle sind heiß auf dieses Finale" Audio Djibril Sow ist gedanklich schon beim Europa-League-Finale in Sevilla. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt hat die Bundesliga-Saison mit einem Punktgewinn in Mainz beendet. Die Hessen und der gastgebende FSV trennten sich am Samstag 2:2. In einer munteren Partie trafen Tuta (25. Minute) und Rafael Borré (35.) für die Gäste und Marcus Ingvartsen doppelt für die Hausherren (10., 49.). Vier Tage vor dem Europa-League-Finale interessierte das aber kaum jemanden. Die Stimmen zum Spiel.

Sebastian Rode: Nach den ersten 15 Minuten war es ganz okay. Bei der Hitze und gegen Mainz ist es immer schwer. Es war ein guter Test. Es ist immer schwer, wenn viele kein Finale gespielt haben, da will jeder dabei sein und sich nicht verletzen. Deswegen war es auch holprig am Anfang. Der Trainer hat sich vollkommen zurecht aufgeregt, er ist immer heißblütig unterwegs. Ich gehe davon aus, dass es bei Evan nur eine Vorsichtsmaßnahme war. Die Bundesliga-Saison insgesamt war nicht so berauschend, aber wir können vieles wettmachen, wenn wir am Mittwoch das Ding holen.

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): Ich bin super zufrieden mit diesem Spiel heute. Das war ganz wichtig, dass wir das absolviert haben. In den ersten 15 Minuten haben wir gedacht, ein bisschen Fußball spielen wie im Freibad reicht. Das 0:1 hat uns dann geweckt, dann haben wir Paroli geboten. Dann haben wir die Zweikämpfe angenommen und zwei schöne Tore erzielt. Bei den Bällen hinter die Abwehr haben wir zu viel zugelassen und in der zweiten Halbzeit waren wir zu konteranfällig. Das werden wir bis zum Mittwoch noch aufarbeiten. Und dann freuen wir uns auf den Höhepunkt der Saison. Das Wichtigste ist, dass wir auf uns schauen und den Spirit, die Leidenschaft, die Intensität, die wir heute gefunden haben, an den Tag legen.

Djibril Sow: Das Herz klopft schon seit fast zwei Wochen. Man merkt das in der ganzen Stadt. Alle sind heiß auf dieses Finale, Wir können es kaum erwarten. Ich habe eher Vorfreude als Anspannung. Wir werden alles daransetzen, den Pokal nach Hause zu holen. Gefühlt war jedes Spiel ein Jahrhundertspiel. Wir kennen uns jetzt damit aus. Wir wissen um die Chance, die wir haben. Ich hoffe, dass wir mit den Fans im Rücken das Ding gewinnen.

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): Das war heute ein bisschen ein wildes Spiel. Wir hatten die besseren Torchancen und es insgesamt verdient zu gewinnen. Aber das ist okay. Wenn man als Mainz 05 auf einem einstelligen Tabellenplatz landet, dann hat man eine gute Saison gespielt. Die Eintracht soll den Pokal holen. Wie geil wäre das? Der deutsche Fußball ist zuletzt oft kritisiert worden. Und was Frankfurt da geleistet hat, das ist allgemein für den deutschen Fußball wichtig. Ich hoffe, dass alle die Frankfurter unterstützen am Mittwoch.

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): Wir sind sehr schlecht reingekommen, waren nicht aggressiv genug. Dann sind wir aufgewacht und haben es gut gemacht. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt und das Remis war gerecht. Es war wie so oft in dieser Saison: Wenn wir mal nicht bei 100 Prozent sind, wird es schwierig. Bei Evan ist es nichts Schlimmes, er hat nur ein bisschen Probleme an der Fußsohle. Rafa (Borré) hat eine super Saison gespielt, er kam neu rein und musste sich an die Liga und das System gewöhnen. Er ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns, der sich nun belohnt. Ansgar (Knauff) hat uns noch einmal eine andere Komponente gegeben, er hat einen Vertrag bis 2023 und dann schauen wir mal.