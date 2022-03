In einem Kraftakt hat Eintracht Frankfurt das Spiel gegen Bochum gedreht. Trainer Oliver Glasner widmete den Sieg dem verstorbenen Jürgen Grabowski.

Audiobeitrag Audio Eintracht schlägt Bochum Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt hat gegen den VfL Bochum den ersten Heimsieg des Jahres gefeiert. Die Hessen setzten sich am Sonntag mit 2:1 durch. Sebastian Polter brachte die Gäste in Führung (19. Minute). Ein Eigentor von Erhan Masovic (46.) und Daichi Kamada (52.) drehten die Partie zugunsten der Hausherren.

Oliver Glasner: Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass wir das Spiel noch gedreht haben. Das war ein Kraftakt. Der Gegentreffer hat Wirkung gezeigt und dann hat uns Kevin mit einem big safe im Spiel gehalten. Nach der Halbzeit wollten wir unseren Plan weiterverfolgen, dass wir über die Außen kommen und eine bessere Strafraumpräsenz zeigen als in der ersten Halbzeit. Und das haben die Jungs gut umgesetzt. Ich habe vor dem Spiel gesagt: Vielleicht können wir mit einem Sieg einen kleinen Gruß nach oben schicken. Das ist uns gelungen und deshalb möchte ich diesen Sieg auch Jürgen (Grabowski, Anm. d. Red.) widmen, der das Spiel sicherlich beobachtet hat.

Audiobeitrag Audio Eintracht-Trainer Oliver Glasner nach dem Sieg gegen Bochum Audio Oliver Glasner steht Rede und Antwort. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Kevin Trapp: Wir haben bis auf das Gegentor nicht viel zugelassen und die langen Bälle eigentlich gut verteidigt. In der Halbzeit haben wir gesagt, dass wir unsere Chancen bekommen werden – und dann haben wir die Partie in sechs Minuten gedreht. Es war wieder ein tolles Spiel, viele super, individuelle Leistungen und wir haben gut verteidigt. Es bringt uns jetzt nicht viel, wenn wir wieder auf die Tabelle schauen. Wir müssen unsere Aufgaben machen und dann schauen wir am Ende, was passiert.

Audiobeitrag Audio Trapp: "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen" Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): Frankfurt hatte die erste Gelegenheit, danach haben wir es taktisch gut gelöst und Frankfurt genervt. Nach der Führung müssen wir das 2:0 machen. Das ist eine Hundertprozentige und sehr schade. Danach haben die Frankfurter das Spiel zunehmend in den Griff bekommen, wir haben etwas zu viele Räume gegeben. Was nach der Halbzeit passiert ist, darf uns nicht passieren und dadurch verlierst du dann das Spiel. Wir hätten mehr holen können, haben aber im entscheidenden Moment die Fehler gemacht.

Christopher Lenz: Wir wussten, dass sie einfach spielen und Standards entscheiden können. Und einem 1:0 hinterherzurennen, ist natürlich schwierig. So wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, war ausschlaggebend. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir 45 Minuten Zeit haben, um das Spiel zu drehen, aber wenn du es innerhalb von 10 Minuten schon schaffst, ist das schon unglaublich. Was wir hätten machen müssen, wäre das dritte oder vierte Tor nach einem Konter.

Erfolg gegen Bochum Doppelschlag sorgt für nächsten Eintracht-Sieg Der Erfolgslauf von Eintracht Frankfurt geht weiter. Die Hessen siegten am Sonntag auch gegen den VfL Bochum. Die Entscheidung brachte ein Doppelschlag nach der Pause. Zum Artikel

Djibril Sow: Es war ein schweres Spiel. Sie sind eklig zu bespielen und haben einen klaren Plan mit langen Bällen. Ausschlaggebend für den Sieg war der Treffer direkt nach der Pause. Da haben wir die Hoffnung gespürt und dann ein paar Minuten sehr gut gespielt. Danach haben wir leidenschaftlich verteidigt und nichts mehr anbrennen lassen. Insgesamt haben wir gezeigt, dass wir zuhause gewinnen können und nehmen viel Selbstvertrauen mit.

Sebastian Polter: Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, wo wir 2:0 in Führung gehen müssen. Und dann kommen wir aus der Pause raus und sind 10, 15 Minuten total unkonzentriert. Da kassieren wir zwei Gegentore. Danach haben wir wieder einigermaßen in die Spur gefunden, aber der Lucky Punch ist uns nicht mehr gelungen. Es ist was Gutes, wenn man versucht, den Ball zu klären. Manchmal geht er dann eben ins eigene Tor. Das passiert.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 2:1 (0:1) Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic (87. Hrustic), Knauff, Kostic (80. Hauge), Lindström (72. Lenz), Kamada - Borré (87. Paciencia)



Bochum: Riemann - Bockhorn, Masovic, Bella Kotchap, Stafylidis - Losilla, Osterhage (60. Pantovic), Rexhbecaj (77. Löwen), Asano (60. Antwi-Adjei), Holtmann (61. Locadia) - Polter



Tore: 0:1 Polter (19.), 1:1 Masovic (46.), 2:1 Kamada (52.)



Gelbe Karten: Sow, Borre, Paciencia – Bockhorn, Losilla, Osterhage, Bella Kotcha



Schiedsrichter: Fritz (Korb)

Zuschauer: 24.000 Ende der weiteren Informationen