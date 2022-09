Eintracht Frankfurt hat einen so deutlichen wie verdienten Heimsieg gefeiert. Das sah man nach dem Spiel nicht nur bei den Hessen so, sondern auch beim Gegner aus Leipzig. Die Stimmen zum Spiel.

Die Frankfurter Eintracht hat ihr Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig mit 4:0 (2:0) gewonnen. Daichi Kamada (17. Minute), Sebastian Rode (22.), Tuta (67.) und Rafael Borré (84./FE) erzielten die Tore beim ersten Heimsieg der Saison.

Sebastian Rode: "Es war ein fantastisches Spiel von uns. Es hat alles gepasst, sowohl spielerisch als auch kämpferisch. Der Sieg letzte Woche hat uns Auftrieb gegeben und das hat man heute auch gesehen. Leipzig hat das gewisse Etwas aus den letzten zwei Jahren vermissen lassen. Wir haben es aber auch sehr gut gemacht und ihnen den Schneid abgekauft."

Kevin Trapp (bei Sky): "Es war sehr intensiv, sehr geradlinig. Wir wussten genau, was wir machen wollten. Alle waren immer anspielbar und haben sich gut in den Räumen bewegt. Ich habe nicht einen richtigen Torschuss auf das Tor bekommen. Das spricht für die Mannschaft. Wir haben zu Null gewonnen, das ist mir als Torwart schon ganz recht. Das, was uns in den vergangenen Wochen gefehlt hat, haben wir heute gezeigt."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt, Sky): "Gratulation an die Mannschaft heute. Das war eine konzentrierte Leistung vor allem in der Abwehr heute. Wir haben Leipzig vier Abschlüsse gegeben und davon keinen aufs Tor. Das ist eine Mannschaftsleitung, weil alle mitgemacht haben. Ein absolut verdienter Sieg heute. Es ist wichtig, dass wir nicht den Kopf zu weit oben haben. Aber es gibt uns Selbstvertrauen. Jetzt heißt es: weitermachen. Es geht jetzt Schlag auf Schlag."

Mario Götze (bei Sky): "4:0, kein Gegentor, zu Hause drei Punkte holen und dann noch gegen Leipzig: Das war eine beachtliche Leistung heute von uns. Die Charaktere in der Mannschaft, das Trainerteam, die Fans: Da kommt einiges zusammen. Es war wichtig, dass wir die Auftaktniederlage gegen die Bayern überwunden haben. Es hat vieles funktioniert heute vorne, wir waren sehr variabel."

Domenico Tedesco (Tainer RB Leipzig, bei Sky): "Das Spiel ist heute verdient verloren gegangen. Wir haben komplett die Basics vermissen lassen. Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz. Wir waren null aggressiv. Wir wollten den Ball sichern, aber wir haben die so schnell verloren. Wir waren grottenschlecht heute. Wenn man drei Systeme spielt und nichts ändert sich, dann liegt es an der Mentalität."

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Es war in allen Belangen zu schlecht. Wir waren nicht auf dem Platz. Wir haben die Zweikämpfe verloren und nicht schnell genug gespielt. Um hier zu bestehen, musst du einfach schnell, intensiv und mit Mentalität spielen, das haben wir nicht gemacht."