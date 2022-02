Nach dem 0:1 beim 1. FC Köln herrscht Ernüchterung bei Eintracht Frankfurt. Vor allem die fehlende Effizienz wurmt Verantwortliche und Spieler. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat beim 1. FC Köln mit 0:1 verloren. In einer eher schwachen Partie war es FC-Knipser Anthony Modeste, der in der 84. Minute für die Entscheidung sorgte.

Oliver Glasner: "Es ist wieder mal sehr enttäuschend, ich bin sauer, dass wir dieses Spiel verloren haben. Wir hatten viele aussichtsreiche Situationen, in denen wir nicht treffen, und dann in einer Situation inkonsequent im Mittelfeld in die Zweikämpfe gehen und Modeste 40 Meter alleine aufs Tor läuft. Es waren jetzt mehrere Spiele in letzter Zeit, in denen die Schuld klar bei uns zu suchen ist. Der Stachel der Enttäuschung sitzt sehr tief. Wir sind heute dreimal mit drei gegen eins aufs gegnerische Tor gelaufen und hatten daraus nur einen Abschluss. Das ist Bundesligafußball, da müssen wir uns selbst ankreiden lassen, dass wir daraus keine Tore erzielen. Wir werden die Dinge hart und deutlich ansprechen und die Jungs auch weiter unterstützen. Aber irgendwann muss das Runde wieder ins Eckige. Die entscheidenden Sachen machen wir momentan nicht richtig."

Markus Krösche: "Das war ein Spiel, in dem beide Mannschaften hohes Pressing gespielt haben und es viele Zweikämpfe gab. Köln hatte dann die Situation, in der der Pressschlag dazu führt, dass Modeste das Tor macht. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, die haben wir nicht genutzt. Wir sind nicht zielstrebig genug, das fehlt uns momentan. Verteidigt haben wir es eigentlich ganz gut, aber wir müssen mit einem 0:0 nach Hause fahren. Wir haben auch viele Kontermöglichkeiten gehabt, die müssen wir besser ausspielen, dann gehen wir als Sieger vom Platz. Wir haben zu wenig Punkte aus den Spielen, das stellt uns nicht zufrieden. Die Jungs geben Gas, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber wir treffen zurzeit viel zu viele falsche Entscheidungen."

Sebastian Rode: "Köln war sehr aggressiv und wir im Zweikampfverhalten unterlegen. Am Ende hat auch das Quäntchen Glück gefehlt, wenn du noch so ein Tor kassierst. Das ist bitter. Wir müssen uns steigern in Sachen Effizienz. Auch meine Chance am Anfang: Das muss einfach mal ein Tor sein. Wir dürfen uns jetzt nicht selbst zerfleischen, wir ackern und laufen viel und müssen weiter dran glauben, dass es im letzten Drittel funktioniert. Wir können uns da nur selbst rausziehen. Ich bin optimistisch, gegen die Bayern haben wir wenig zu verlieren."

Anthony Modeste (Köln): "Das war ein enges Spiel heute. Wir sind alle froh und genießen den Sieg. Beim Tor habe ich zwischen die Beine geschossen, weil die meisten Torhüter mit offenen Beinen angekommen. Das hat auch funktioniert."