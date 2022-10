Nach der Niederlage gegen Dortmund gibt es bei Frankfurt nur ein Thema: den nicht gepfiffenen Elfmeter für die Eintracht. Nach dem Spiel sind sich alle Beteiligten einig, dass es den hätte geben müssen. Sagt auch der Schiedsrichter.

Eintracht Frankfurt hat das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend mit 1:2 (1:1) verloren. Für den BVB trafen Julian Brandt (20. Minute) und Jude Bellingham (52.), Daichi Kamada hatte für den zwischenzeitlichen Frankfurter Ausgleich gesorgt (26.).

Markus Krösche (Eintracht-Sportvorstand). "Wir haben ein überragendes Spiel gemacht und unverdient verloren. Wir haben uns leider nicht belohnt. Was wir uns heute ankreiden lassen müssen ist, dass wir die Tore machen müssen und wir die hochkarätigen Chancen heute nicht genutzt haben. Trotzdem, sage ich, ist die Situation in der ersten Halbzeit ein Elfmeter. Da muss der Schiedsrichter pfeifen oder, wenn er es halt nicht sieht, endlich mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Aber das geht mir tierisch auf den Sack. Wir haben diesen Assistenten, dann frag ihn doch. Wenn du dich dann anders entscheidest, ist das für mich okay. Aber das ist ein Witz. So brauchen wir das nicht."

Sebastian Rode: "Wir haben heute die Bälle nicht reingemacht und Gregor Kobel hat die Bälle super gehalten. Das Problem ist, dass es den VAR gibt und der hat die Chance, sich das noch mal anzuschauen. Wenn er das tut… Das ist ein klarer Elfer. Das ist eine Torverhinderung, da ist es egal, wie fest er schubst. Das Spiel war insgesamt sehr emotional und aufgeladen."

Mario Götze (bei Sky): "Wir haben eine super Leistung gezeigt, aber es ist sehr ärgerlich, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Da müssen wir einfach zwingender sein. Dortmund war eiskalt."

Oliver Glasner (Eintracht-Trainer, bei Sky): "Das war ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte. Die Schiedsrichter sind dann die Ärmsten: Er wartet auf das Zeichen von oben und es kommt nicht. Schade, aber es ändert sich nichts mehr. Ich möchte lieber über unsere tolle Leistung sprechen. Es war eine dominante zweite Halbzeit. Wir müssen uns an die eigene Nase packen, weil wir die Chancen nicht genutzt haben. Aber ich schaue positiv in die Zukunft. Die Leistung war großartig und auf die werden wir aufbauen und dann werden wir noch viele Punkte holen."

Sascha Stegemann (Schiedsrichter): "Auf dem Spielfeld dachte ich, es sei ein normaler Körperkontakt gewesen. Ich habe kein klares Foul erkannt. Ich habe das auch zum VAR nach Köln transportiert. Dort wurde die Situation gecheckt und nicht als offensichtlich falsch eingeschätzt – und so ging es weiter. Nach dem Betrachten der Zeitlupenbilder muss ich sagen: Hier hätte es einen Elfmeter geben müssen. Das müssen wir aufarbeiten und das werden wir in den kommenden Tagen machen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund, bei Sky): "Hier gewinnen nicht viele Mannschaften. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Das 2:1 war super rausgespielt. Jude Bellingham darf gerne so weiter machen. Wir wissen aber auch, dass heute in der einen oder anderen Szene Glück dabei war. Ich kommentiere den Schiedsrichter nicht oft, aber das (der Schubser gegen Lindström) war eine dieser Szenen, die ich meine."

Gregor Kobel (Borussia Dortmund, bei Sky): "Wir haben heute einen super Spirit gezeigt, aber wir haben auch sehr viele Chancen zugelassen. Wir haben super gepunktet die letzten Wochen, aber es gibt Sachen, die wir besser machen können. Jetzt kurz nach dem Spiel nehmen wir aber auch mal das Positive mit: Wir haben einen super Kampf geliefert und haben drei Punkte."

Mats Hummels (Borussia Dortmund, bei Sky): "Wir haben heute auf einem schwierigen Platz gespielt. Es war sehr intensiv und eine aufgeheizte Stimmung. Wir haben gekämpft und Eintracht Frankfurt hat heute ihre Chancen nicht genutzt, die wir ihnen serviert haben, weil wir einen super Torwart haben. Wenn die Eintracht ihre Chancen nutzt, gehen wir heute als Verlierer vom Platz."