Eintracht Frankfurt ist beim VfL Bochum ordentlich unter die Räder gekommen. Nach der Pleite beim Liga-Schlusslicht gab es bei den Hessen nichts schönzureden. Die Stimmen zum Spiel.

Audiobeitrag Audio Eintracht verliert in Bochum Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt hat das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag mit 0:3 (0:0) verloren. Philipp Hofmann (71. Minute), Evan N'Dicka per Eigentor (87.) und Philipp Förster (90.+2.) besorgten den ersten Bochumer Sieg der Saison.

Djibril Sow: "Ich habe eine Erklärung dafür wie die Niederlage zustande gekommen ist, aber nicht auf die Frage wieso wir so spielen. Es sind zwei Standards, bei denen sie galliger sind, und am Ende wurde es ein bisschen wild. So verlierst du ein Spiel, wo du nicht unbedingt schlechter warst, aber wo du nicht die gleiche Energie aufs Feld gebracht hast wie in den vorigen Spielen. Bochum hat einfachen Fußball gespielt mit langen Bällen und hat jeden zweiten Ball für sich gewonnen. Wir nehmen nix mit, weil alles schlecht war. Heute hat ein Makoto Hasebe gefehlt, weil er mit seiner Erfahrung das hinten ordnen kann. Aber wir müssen es auch so besser machen."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Hintenraus wurde es deutlich. Es ist eine enttäuschende Niederlage, für die ich 100 Prozent die Verantwortung übernehme. Es war meine Aufstellung und mein Systemwechsel, also auch ganz klar meine Verantwortung. Es ist auch meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Spieler mit dem richtigen Spirit auf dem Platz stehen, und das war heute nicht der Fall."

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt, bei Sky): "Wir waren heute nicht gut, wir waren überhaupt nicht da. Du musst in jedem Spiel bei 100 Prozent sein und wir waren heute bei vielleicht 50 oder 60 Prozent. So kannst du kein Spiel gewinnen. Wir haben heute verdient verloren."

Sebastian Rode (bei Sky): "Bochum hat viel mehr Zweikämpfe gewonnen. Wir haben uns auf das eingelassen, was Bochum gut kann: lange Bälle, Kopfballduelle. Da haben wir kein Land gesehen. Es fehlt wieder mal an der Konstanz. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber vieles nicht so umgesetzt, wie wir uns das gedacht haben."

Philipp Hofmann (VfL Bochum): "In der Halbzeit haben wir uns gesagt: 'Das ist unser Spiel heute.' Wir waren von Anfang an drin, haben gut gespielt und wollten uns belohnen. Und dann haben wir drei Tore geschossen. Mein Treffer war so ein kleiner Dosenöffner. Da war Intensität drin, wir waren immer auf dem Sprung. Das haben wir gut gemacht und endlich auch mal vor dem Tor die Dinger gemacht."

Anthony Losilla (VfL Bochum, bei Sky): "Die Eintracht hat keine Lösung gefunden, wir waren unangenehm. Und das ist genau das, was wir wollten. Ich habe es vermisst. Das war eine sehr schwierige Situation, wenn man ständig verliert. Heute will ich einfach der Mannschaft gratulieren zu dieser guten Leistung. Wir haben uns das gegen einen Champions-League-Teilnehmer erarbeitet. Wir müssen jede Woche so spielen. Nur so können wir noch was schaffen."