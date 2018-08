Ante Rebic (li.) und Sébastien Haller wollen auch in dieser Saison gemeinsam jubeln.

Bei Eintracht Frankfurt ist die Stimmung kurz vor dem Bundesligastart zumindest angespannt. Dabei gibt es vier Gründe, die für eine bessere Saison als befürchtet sprechen.

Die Vorbereitung verlief holprig? Nach den Niederlagen in Supercup und DFB-Pokal sollten im Frankfurter Stadtwald alle Alarmglocken läuten? Die Eintracht steht vor einer schwierigen Saison? Mag alles sein, Grund zur Panik besteht aber noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: Neben den vier Problemen, die den Hessen kurz vor dem Bundesligastart in Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) Sorgen bereiten, gibt es auch vier Dinge, die Hoffnung machen. Ein Überblick.

1. Neuzugänge brauchen Zeit

Viel wurde daraus gemacht, dass es kaum einer der zahlreichen Frankfurter Neuzugänge in den Kader der beiden ersten Pflichtspiele geschafft hat. Dabei wird gerne vergessen: Neuzugänge, gerade aus schlechteren Ligen, brauchen Zeit, um sich an Tempo und Härte der Bundesliga zu gewöhnen.

Das war übrigens bei den Helden der vergangenen Spielzeit nicht anders. Ante Rebic spielte wegen Verletzungssorgen und Trainingsrückstand bis zum 15. Spieltag kaum, Marius Wolf stand erst nach dem achten Spiel dauerhaft im Team und Luka Jovic schaffte es erst nach der Winterpause häufiger aufs Feld. Warum sollte das bei Chico Geraldes, Lucas Torró oder Allan anders sein?

2. Am Transfermarkt-Ende kackt die Ente

Apropos Neuzugänge. Hier ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Die Transferperiode dauert bis zum 31. August und gerade für Mittelständler wie die Eintracht sind die letzten Wochen die entscheidenden. Hier gehen die Preise runter, es gibt Transfers und dank der darauf folgenden Kettenreaktion sind plötzlich neue Spieler verfügbar.

Auch das war im vergangenen Sommer nicht anders, als Kevin-Prince Boateng erst kurz vor Transferschluss und Rebic sogar am letztmöglichen Tag Frankfurter wurden. Die erfolgreiche Saison? Ohne die beiden undenkbar. Auch in dieser Spielzeit kam mit Filip Kostic ein gestandener Bundesliga-Spieler relativ spät. Und ein spielstarker Sechser und/oder ein Ersatz für Timothy Chandler könnten noch folgen. Erst dann steht der Kader.

3. Talent im Sturm, Kontinuität in der Abwehr

Doch selbst wenn es keine Transfers mehr gibt, zumindest der Angriff der Eintracht kann sich sehen lassen. WM-Star Rebic, Kostic, Mijat Gacinovic, Nicolai Müller sowie die Stürmer Jovic und Sébastien Haller – auf dem Papier ist das vielleicht die beste Eintracht-Offensive seit Jahren. Das Talent für den von Trainer Adi Hütter angestrebten Spielstil ist also da. Nun muss das neue System nur greifen.

Dabei sollte helfen, dass in der Abwehr nicht so viel Umstellung nötig ist. Immerhin spielte abseits von Keeper Lukas Hradecky zuletzt dieselbe Hintermannschaft, die sich im Pokalfinale erfolgreich der Angriffe von Bayern München erwehrte. Keine Frage: David Abraham und Co. müssen ihr Zweikampfverhalten wieder auf Bundesliga-Niveau bringen. Aber dass sie es grundsätzlich können, haben sie schon bewiesen.

Eingespielt: Makoto Hasebe lenkt diesselbe Abwehr wie vergangenes Jahr. Bild © Imago

4. Wann ist ein Fehlstart ein Fehlstart?

Die ersten sieben Spieltage der Eintracht sind brutal. Unter anderem treffen die Frankfurter auf Dortmund, Leipzig, Gladbach und Hoffenheim – und müssen nebenbei noch ständig in der Europa League antreten. Es sollte also niemanden wundern, wenn die Hessen nach den ersten Spieltagen näher an den Abstiegsrängen als im oberen Tabellendrittel platziert sind.

Aber auch das wäre noch kein Grund zur Panik, zumindest wenn man die vergangene Saison als Maßstab nimmt. Denn in der am Ende sehr guten Saison standen die Frankfurter nach sechs Spieltagen bei lediglich sieben Punkten – und das bei einem leichteren Auftaktprogramm und ohne Europa-League-Doppelbelastung.