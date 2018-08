Marco Russ (li.) und Ante Rebic gehen in eine schwierige Saison.

Marco Russ (li.) und Ante Rebic gehen in eine schwierige Saison. Bild © Imago

Waren die Pleiten im Supercup und DFB-Pokal Ausrutscher oder Fingerzeig? Vier Gründe sprechen dafür, dass die Frankfurter Eintracht vor einer ganz schwierigen Saison steht.

Beginnen wir mit einer Phrase: Die Wahrheit liegt beim Fußball nun mal auf dem Platz. Und genau dort, im Epizentrum von Erfolg oder Misserfolg, liegt derzeit bei Eintracht Frankfurt einiges im Argen. An manchen Problemen sind die Verantwortlichen um Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner schuldlos, andere hingegen sind hausgemacht. Ein Überblick.

1. Leistungsträger weg

Dass Erfolg sexy macht, erfährt die Eintracht gerade in härtester Form. Lukas Hradecky, Marius Wolf, Omar Mascarell und Kevin-Prince Boateng waren entscheidend am Pokalsieg beteiligt und haben Heldenstatus erlangt. Gleichzeitig nutzten sie die große Bühne aber auch zur Eigenwerbung. Hradecky, Wolf und Mascarell sind den Lockrufen von größeren Vereinen gefolgt und haben sich finanziell auf Lebenszeit saniert. Boateng hat sich für Dolce Vita in Familiennähe entschieden und gibt jetzt beim italienischen Erstligisten Sassuolo den Takt vor.

Gehen, wenn es am schönsten ist – und dabei noch profitieren. Das kann man nicht verhindern oder verbieten. Der Abgang des Quartetts ist nachvollziehbar, Schuldzuweisungen wären fehl am Platz. Der Eintracht tut der Verlust dieser vier Spieler aber enorm weh. Die Qualität des Kaders hat deutlich gelitten, auf dem Platz und in der Kabine fehlen entscheidende Personen.

2. Leistungsträger nicht in Form

Eine weitere Schattenseite des Erfolgs ist der verkürzte Sommerurlaub. Gleich sieben Frankfurter Spieler waren bei der WM in Russland im Einsatz, sechs von ihnen sogar über die Gruppenphase hinaus. Keeper Frederik Rönnow oder der Schweizer Gelson Fernandes spielten zwar nicht eine Sekunde, der verspätete Einstieg ins Training macht sich aber bei allen bemerkbar.

Allen voran Carlos Salcedo und Makoto Hasebe wirken physisch und mental nicht auf der Höhe. Selbst Pokalheld und Dauerbrenner Ante Rebic steckt die ungewohnte Belastung noch in den Knochen, er droht zum Bundesligastart auszufallen. Den Verlust so vieler Leistungsträger – ob temporär oder endgültig – kann diese Frankfurter Mannschaft nicht auffangen. Der Eintracht ist nicht nur eine Achse weggebrochen. Derzeit fehlen auch Motor, Getriebe und Karosserie.

3. Neuzugänge funktionieren nicht

Der natürliche Reflex bei einem derart großen Aderlass ist normalerweise, Geld in die Hand zu nehmen und adäquaten Ersatz zu verpflichten. Genau an dieser Stelle verfolgen die sportlichen Entscheidungsträger der Eintracht aber einen anderen Plan. "Wir haben in die Zukunft investiert", beschrieb Bobic im Kicker die durchaus gewagte Transfer-Philosophie.

Die Folge: Neuzugänge wie Evan N’Dicka (19), Chico Geraldes (23) oder Allan (21) wurden zwar von Scout Ben Manga als gut befunden, von Trainer Adi Hütter bislang aber nicht berücksichtigt. Angreifer Goncalo Paciencia (23) ist trotz seines Joker-Tors von Ulm hinter Luka Jovic und Sébastien Haller maximal Stürmer Nummer drei, Lucas Torró (23) und Frederik Rönnow (25) müssen ihre Bundesligatauglichkeit noch beweisen. Da zudem Nicolai Müller lange verletzt war und Filip Kostic erst am Montag verpflichtete wurde, ist eine echte und sofortige Verstärkung derzeit nicht erkennbar.

Die Lücken, die die vier prominenten Abgänge hinterlassen haben, wurden noch nicht geschlossen. Hinzu kommt, dass der Kader bisher nicht wirklich den Vorstellungen von Coach Hütter entspricht. Seine bevorzugte Taktik war bislang schlicht nicht umsetzbar.

4. Kampfgeist, Leader und Realität dringend gesucht

Neben allen spielerischen Problemen haben die Klatsche im Supercup und die Blamage im Pokal aber auch ein Mentalitätsdefizit offenbart. "Uns hat das Herz gefehlt", monierte Rechtsverteidiger Danny da Costa nach der 1:2-Niederlage beim Regionalliga-Spitzenreiter. Wie schon gegen die Bayern war die Eintracht auch gegen Ulm in Sachen Moral unterlegen. Möglicher Grund: Ein Leader fehlt.

Während in der vergangenen Saison vor allem Boateng die Mannschaft anführte, wachrüttelte und aufrichtete, ist dieser Job in der aktuellen Saison noch nicht vergeben. Kapitän David Abraham hat zu viel mit sich selbst zu tun, Makoto Hasebe oder Jonathan de Guzman sind zu zurückhaltend, Mijat Gacinovoc noch nicht weit genug. Eine derart zusammengewürfelte, junge Mannschaft braucht eine ordnende Hand. Die gibt es derzeit noch nicht.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Fallhöhe nach dem Pokalsieg natürlich extrem ist. Die Euphorie in Frankfurt war riesig, könnte jetzt aber rasend schnell in Frustration umschlagen. Sportvorstand Bobic tat und tut deshalb alles, um die Eintracht wieder als Mittelklasse-Team einzuordnen "Wir sind Frankfurt und wissen, wo wir herkommen", sagte er. Wohin es geht, weiß allerdings niemand. Es spricht aber vieles für eine schwierige Saison.