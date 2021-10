Eintracht Frankfurt trifft im dritten Gruppenspiel der Europa League auf Olympiakos Piräus. Verfolgen Sie das Spiel in der Audio-Reportage des hr live und in voller Länge.

In der Europa League steht für Eintracht Frankfurt am 21. Oktober in der Gruppenphase das dritte Spiel der laufenden Saison an. Die Hessen empfangen dabei den griechischen Club Olympiakos Piräus. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos Piräus im Audio-Stream

Das Spiel von Eintracht Frankfurt können Sie bequem im Audio-Stream von hr-iNFO hören . Dort wird die volle Partie gegen Olympiakos Piräus über 90 Minuten begleitet.

Der Stream zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus wird dabei kommentiert von Martina Knief und Tim Brockmeier.

Olympiakos Piräus Gruppenerster, Eintracht Frankfurt Zweiter

Olympiakos Piräus führt die Gruppe D an, hat die ersten zwei Spiele gewonnen. Eintracht Frankfurt hat bislang vier Punkte aus zwei Partien auf dem Konto.