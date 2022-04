Eintracht Frankfurt tritt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona an. Verfolgen Sie das Spiel am Donnerstag in der Audio-Reportage des hr live und in voller Länge.

Live am Donnerstag (21 Uhr)! Eintracht braucht Sieg in Barcelona fürs Halbfinale

In der Europa League steht für Eintracht Frankfurt am 14. April im Viertelfinale das Rückspiel an. Die Hessen treten dabei beim spanischen Top-Club FC Barcelona an. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr.

FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt im Audio-Stream

Das Spiel von Eintracht Frankfurt können Sie bequem im Audio-Stream von hr-iNFO und hessenschau.de hören. Dort wird die volle Partie beim FC Barcelona über 90 Minuten begleitet. Der Stream zum Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona wird kommentiert von Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister.

Spannung pur zwischen FC Barcelona und Eintracht Frankfurt

Das Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona endete 1:1. Im Achtelfinale hatte sich die Eintracht gegen Real Betis aus Sevilla durchgesetzt.