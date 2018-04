Im vergangenen Jahr mitverantwortlich für den Einzug ins Pokalfinale, jetzt nur noch Randfiguren. Taleb Tawatha und Mijat Gacinovic spielen bei Eintracht Frankfurt derzeit keine Rolle. Und was macht eigentlich Branimir Hrgota?

Der 25. April 2017. Es ist der Abend des Pokal-Halbfinales gegen Gladbach. Der Abend des Elfmeter-Dramas. An dem Taleb Tawatha Eintracht Frankfurt früh in Führung brachte, Mijat Gacinovic bis zum Ende kämpfte und Branimir Hrgota die Eintracht mit seinem Elfmeter ins Finale schoss.

Vom Held ins Abseits

Drei Spieler, die damals zu den Schlüsselfiguren des Halbfinalfights zählten – Hrgota avancierte gar zum Helden der Frankfurter. Jetzt, knapp ein Jahr später, ist es still um die drei Akteure geworden. Sie spielen kaum noch eine Rolle im Kader, dürfen teilweise nicht einmal die Bank wärmen.

Die Gründe dafür sind mannigfaltig: Der Kader ist breit, die Konkurrenz groß. Trainer Niko Kovac legt Wert darauf, dass sich die Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem im Training beweisen. Frei nach dem Motto: Der Stärkere spielt. Wer sich nicht beweist, fällt hinten runter. So auch bei den drei genannten:

Taleb Tawatha - Die Konkurrenz schläft nicht

Der israelische Nationalspieler zählt zu den ruhigeren Spielern der Eintracht. Zurückhaltend, fast schüchtern kommt er daher. Und das zuletzt auch auf dem Platz: Seit Anfang des Jahres stand er acht Mal nicht im Kader. Seine Einsatzzeiten sind auch mehr als knapp bemessen: In nur vier Pflichtspielen kommt er auf die vollen 90 Minuten. Im Ligaspiel gegen Mainz durfte er für 19 Minuten ran, gegen Werder Bremen ganze 25 Minuten. Das war es dann auch schon in der Rückrunde.

Tawathas Problem ist die Konkurrenz. Die kommt vor allem in Gestalt des Niederländers Jetro Willems daher, der Millionen-Transfer ist einfach robuster und zweikampfstärker. Tawathas Einsatzschancen für das Pokal-Halbfinale stehen schlecht, zumal auch Timothy Chandler, eigentlich gelernter rechter Verteidiger, in der Vergangenheit des Öfteren links spielte.

Mijat Gacinovic - zu wenig, zu spät

Unscheinbar, unauffällig und wenig überzeugend - so kann die Rückrunde von Mijat Gacinovic beschrieben werden. Zählte er in der Hinrunde noch zum Stammpersonal im Mittelfeld, wurden die Einsätze in der Rückrunde kürzer: Nur ein Einsatz über 90 Minuten (gegen Stuttgart) steht bei ihm zu Buche. Gegen Werder Bremen war er erstmalig in der Saison gar nicht im Kader. Sonst wurde er entweder ein- oder ausgewechselt.

Ein rapider Leistungsabfall, ein teilweise miserables Spiel - die Luft ist dünn für den Mittelfeldspieler. Gerade vor dem Tor fehlt es dem feinen Techniker im Abschluss, er schließt häufig die berühmte Sekunde zu spät ab, denkt zu viel nach. Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer für den Serben - nach seinem 29-Minunten-Einsatz gegen Hoffenheim zeigte sich Trainer Kovac sehr zufrieden mit der Leistung des 23 Jährigen.

Branimir Hrgota - vom Helden zum Reservisten

Er ist der große Verlierer in der Runde. Hrgota wurde vom gefeierten Helden des Elfmeterschießens, als er seinen Ex-Club aus dem Pokal schoss, zum Reservisten binnen kurzer Zeit. Sein letzter Einsatz ist mittlerweile drei Monate her, gegen Freiburg stand er am 13. Januar das letzte Mal in der Startelf, musste allerdings in der 69. Minute vom Platz. Danach ging es bergab für den Schweden, neun Spiele in Folge war er nicht mal mehr im Kader.

Zu schwach waren Hrgotas Auftritte in der laufenden Saison - der Ruf des Chancentodes haftet an ihm, aus dem Spielverlauf heraus den Ball ins Tor zu befördern, scheint ihm schwerzufallen. Hinzu kommt auch für ihn die starke Konkurrenz, durchsetzten muss er sich gegen Ante Rebic, Neuzugang Sébastien Haller und Torgarant Luka Jovic.