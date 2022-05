Prominenz auf der Tribüne, knapp 6.000 englische Fußball-Fans in der Stadt: Eintracht Frankfurt erwartet gegen West Ham eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte. Axel Hellmann setzt auf Gastfreundschaft und lädt sogar Adi Hütter ein.

Audiobeitrag Audio Eintracht-Boss Hellmann zur Fanfrage, dem Spiel der Spiele und Hütter Audio Axel Hellmann im Interview Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Es kribbelt bei der Eintracht. In den letzten Stunden vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen West Ham United (Donnerstag ab 21 Uhr im Audio-Stream bei hr-iNFO) gehen den Eintracht-Verantwortlichen so langsam die Superlative aus. "Es ist ein einmaliges Heimspiel. Die Entscheidung fällt - anders als vor drei Jahren beim FC Chelsea - diesmal auf eigenem Grund und Boden", schwärmte Eintracht-Boss Axel Hellmann am Dienstag.

"Ins Finale zu kommen, wäre ein absoluter Meilenstein für den Verein, hätte große Auswirkungen auf die Entwicklung." Ein großes Spiel mit großen Emotionen - und wohl auch einem großen Verkehrs-Chaos.

Vor allem auf den Straßen Richtung Stadion, aber auch in der Gegenrichtung, wird es am Donnerstagabend ein Geduldsspiel geben. Hellmann: "Wir raten allen Zuschauerinnen und Zuschauern, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion zu kommen." Denn es wird auch einen Fanmarsch geben. Von den Fans von West Ham United.

Eintracht erwartet 6.000 Fans von West Ham

3.000 Tickets gingen offiziell an den Halbfinal-Gegner aus der Premier League. Die Eintracht erwartet aber, dass weitere 3.000 Fans des englischen Clubs kommen. Sammelpunkt wird der Bereich Römerberg/Paulskirche sowie ein Irish Pub im Bahnhofsviertel sein. Die geplanten Schiffs-Touren der englischen Fans auf dem Main wurden aus sicherheitstechnischen Gründen jedoch untersagt.

Nach Eintracht-Informationen werden ein Großteil der 6.000 Gäste-Anhängerinnen und -Anhänger an dem Fanmarsch teilnehmen. Dieser könnte den Verkehr dann endgültig zum Erliegen bringen. Wo genau der Fanmarsch endet, ist aktuell jedoch unklar. Die Eintracht rechnet mit einer Wanderung zum Stadion. Laut Polizei werden die Fans aus London vom Römer zum Hauptbahnhof marschieren und dann in Sonderzüge einsteigen. So oder so: Es wird viel los sein.

Hellmann: "Wir erwarten viele Auswärtsfans auch ohne Ticket am Stadion. Die Polizei ist auf diese Situation vorbereitet." Das Spiel gegen West Ham ist mit insgesamt 48.000 Zuschauern ausverkauft. Auf Ticket-Plattformen im Internet werden aktuell wieder hohe Preise für ein Ticket aufgerufen.

Videobeitrag Video Eintracht mit Power im West-Ham-Burger Video Bild © Imago Images, hr Ende des Videobeitrags

Eintracht will auf den Rängen keine Szenen wie im Hinspiel

An den Einlässen am Stadion wird es verstärkte Zugangs- und Sicherheitskontrollen geben. "Wir werden konsequent illegale Zutritte unterbinden", sagte Hellmann. Eines wird es beim Spiel in Frankfurt jedoch nicht geben: dass Auswärtsfans von der normalen Sitzplatz-Tribüne entfernt werden.

Zum Hintergrund: Zahlreiche Eintracht-Fans waren beim Hinspiel im ehemaligen Londoner Olympiastadion und vor drei Jahren im Eintracht-Halbfinale beim FC Chelsea von einheimischen Fans den Sicherheitskräften gemeldet und danach von diesen aus dem Stadion gebracht worden. "Nur weil jemand das Wappen eines anderen Klubs auf dem Schal trägt, wird die Person nicht aus den neutralen Sitzplatzbereichen geworfen", versicherte Hellmann.

Zahlreiche ehemaligen Eintracht-Trainer kommen zum Spiel

Zum großen Spiel hat die Eintracht viele ihrer ehemaligen Trainer eingeladen, die in ihrer Zeit ebenfalls mit der Eintracht im Europa-Pokal spielten: So kommen Friedhelm Funkel, Armin Veh und die Kovac-Brüder. Und Adi Hütter. Hellmann: "Ich freue mich sehr, dass er kommt. Wir haben in einen halbstündigen Telefonat vieles aus der Welt geräumt. Es spricht für Adi, dass er sich immer noch sehr stark für die Eintracht interessiert."

Dabei sein wird am Donnerstag auch die gesamte UEFA-Spitze mit Präsident Aleksander Ceferin. Die UEFA-Bosse wollen sich allerdings wohl nicht nur das stimmungsvolle Halbfinale der Eintracht gegen West Ham anschauen, sondern auch das Gespräch mit Hellmann nach dessen Kritik an der Champions-League-Reform suchen.

Sollte die Eintracht gegen West Ham ins Finale kommen, könnte das Thema sportlich schon bald ziemlich aktuell werden. Denn der Sieger der Europa League qualifiziert sich für die kommende Champions-League-Saison. Aber Schritt für Schritt. Erstmal sollte die Eintracht in ihrem "einmaligen Heimspiel" am Donnerstag nicht ausscheiden.