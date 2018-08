Von 0 auf 100: Mit seiner starken Leistung zum Bundesliga-Start hat sich Evan N'Dicka ins Rampenlicht gespielt. Das Frankfurter Abwehrtalent darf sich nun berechtigte Hoffnungen auf weitere Einsätze machen.

Für Adi Hütter war er der Mann des Spiels. Wobei man bei Evan N'Dicka angesichts seines zarten Alters von 19 Jahren eher von einem Jüngling sprechen müsste. Und das ist nicht despektierlich gemeint. Vor allem deshalb nicht, weil ihn der Eintracht-Trainer nach dem 2:0-Startsieg in Freiburg explizit aus der Mannschaft hervorhob. Zu Recht. Der französische Innenverteidiger wurde nach den Ausfällen von David Abraham und Makoto Hasebe quasi ins kalte Wasser geworfen und lieferte in seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz im Adler-Dress eine tadellose Leistung ab.

Von Nervenflattern keine Spur, der junge Linksfuß spielte seinen Stiefel im Abwehrzentrum wie ein abgezockter Profi runter. "Der Druck war vorher auf jeden Fall da. Aber dann muss man einfach den Fußball Fußball sein lassen, sich konzentrieren", diktierte N'Dicka am Mittwoch den Journalisten in die Notitzblötze. Trainer Hütter habe ihn "enorm unterstützt, und auch die Mannschaftskollegen". Sein erster Gratulant nach seinem tollen Debüt sei sein Vater gewesen. "Er war sehr happy. Mein Vater ist mein größter Fan."

"Ich kann mich nur anbieten"

Aber nicht nur N'Dickas Familie konnte stolz auf die Leistung ihres Sprösslings sein, vor allem Trainer Hütter. Der Österreicher hatte den Franzosen in Freiburg völlig überraschend aus dem Hut gezaubert, nachdem er ihn bis dahin gar nicht berücksichtigt hatte. Weder beim 0:5-Debakel im Supercup gegen die Bayern, noch bei der Pokal-Schmach beim Viertligisten Ulm (1:2) stand N'Dicka im Aufgebot. Was er dann im Breisgau dann auf dem Platz ablieferte, war umso erstaunlicher und lässt für die Zukunft hoffen.

Die Gegenwart heißt nun am Samstag (15.30 Uhr) Werder Bremen im Frankfurter Stadtwald. Und möglicherweise könnte N’Dicka nach seinem verheißungsvollen Einstand in Freiburg nun auch sein Heimdebüt geben. "Diese Entscheidung liegt einzig und allein beim Trainer. Ich kann mich nur anbieten", erklärte der Franzose, der im Sommer für fünf Millionen Euro von AJ Auxerre zum Pokalsieger gewechselt war. Durch die Rückkehr der Stammkräfte Abraham und Hasebe könnte es eng werden für N'Dicka, der aber zumindest gute Chancen hat auf einen Platz im Aufgebot.

Schlafwagen-Fußball: "verboten"

Schon der Einstand in Freiburg war für den Junioren-Nationalspieler ein Highlight in seiner jungen Karriere. "Das ist natürlich ein riesengroßer Sprung. Es geht ganz anders zu, als ich es von Frankreich kannte. Es ist ein ganz anders Publikum, ein ganz anderes Umfeld. Man sieht, wie Deutschland als Fußballnation daherkommt", resümierte N'Dicka nach seinen ersten 90 Bundesliga-Minuten und 60 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. "Für mich ist es ein großer, aber auch der perfekte Sprung."

Aber auch ein Tapetenwechsel, der für N'Dicka eine gehörige Umstellung mit sich bringt. "Was soll ich sagen? Hier geht es rasant zu. Hier wird systematisch die Tiefe gesucht, es ist eine hohe Intensität dabei. Also: einschlafen verboten." Von Schlafwagen-Fußball war beim jungen Franzosen in Freiburg nichts zu sehen. Vielmehr betrieb der 1,90 Meter große Innenverteidiger, der in die Fußstapfen des damaligen Frankfurter Abwehrtalents Jesus Vallejo treten könnte, Eigenwerbung für weitere Auftritte in naher Zukunft. Vielleicht schon gegen Bremen.