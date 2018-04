Bundesliga-Ticker

zum Artikel Aktuelles von Eintracht & Darmstadt 98

+++ Bayern seit Monaten an Kovac interessiert +++ Bobic mit Sonderlob an Fans +++ Eintracht geht in Leverkusen unter +++ Bobic bereits auf Trainer-Suche +++ Eintracht ohne Stürmer gegen Leverkusen +++ [mehr]