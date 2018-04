Es hätte so einfach sein können

Eintracht-Analyse in fünf Punkten

Die Eintracht läuft Gefahr, das Ziel Europa im Saisonendspurt noch zu verspielen. Gegen Berlin gehen die Frankfurter zunächst leichtfertig mit ihren Chancen um und hadern dann mit dem Schiedsrichter. Eine Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat am Samstag eine unnötige Niederlage gegen Hertha BSC kassiert. Beim 0:3 (0:0) erzielten Davie Selke (58. Spielminute/FE), Mathew Leckie (77.) und Alexander Esswein (90. +1) die Treffer für die Berliner. Makoto Hasebe flog zudem mit "Rot" vom Feld. Nach Siegen der Konkurrenten muss die Eintracht nun sogar um den Europapokal zittern.

Eintracht lässt Geschenke im Doppelpack aus

Es hätte so einfach sein können. Gleich zwei Mal lud Hertha BSC die Eintracht mit katastrophalen Fehlpässen zu frühen Treffern ein. Doch weder Luka Jovic, der völlig alleine vor Berlins Keeper Rune Jarstein verzog (9.), noch Mijat Gacinovic, der aus kurzer Distanz nur die Latte traf (19.), konnten die Geschenke in Treffer ummünzen. Ein oder zwei Tore in der frühen Phase wären wohl schon die Entscheidung gewesen. Und wir würden hier nicht über Flaute und Absturz sprechen, sondern über Europa.

Wer seine Chancen nicht nutzt...

Doch es kam anders. Und zwar bitter für die Eintracht. Bei einem Konter traf Hasebe das Knie von Selke, der Hertha-Stürmer hob daraufhin ab, als hätte ihn ein Katapult abgeschossen (58.). Und Schiedsrichter Sascha Stegemann? Der pfiff Strafstoß, schaute sich dann die Wiederholungen an und blieb bei seiner Entscheidung. Zumindest aus Eintracht-Sicht war das sehr strittig, Sportvorstand Fredi Bobic konnte sich kaum bremsen.

"Es ist ein Wahnsinn. Wahrnehmungsfehler vom Schiedsrichter verstehe ich. Aber wenn du es dir in Ruhe anschauen kannst und nochmal das gleiche siehst... das hat er exklusiv." Bobics Laune wurde nicht besser, als in der 73. Minute Jovic im Strafraum der Berliner niedergerissen wurde, aber Stegemann und das Videoschiedsrichter-Team in Köln stumm blieben.

Hasebe sieht "Rot"

Der Elfmeterpfiff war die Vorentscheidung der Partie. Bei einer weiteren folgenschweren Szene brauchte Stegemann aber keine "Hilfe" aus Köln. Selke zupfte Hasebe in einem Zweikampf von hinten, und der Japaner verpasste ihm dafür einen unnötigen, harten Ellbogenschlag. Der Platzverweis war die völlig richtige Entscheidung. "Das darf ihm nicht passieren, das war eine klare Rote Karte", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac. Die Dauer der Sperre ist noch offen – ob Hasebe in den drei verbleibenden Spielen noch einmal ran darf, ist aber fraglich.

79. Spielminute: Hasebe sieht "Rot".

Spielerische Flaute

Es wäre ein weiterer Schlag für die personell gebeutelten Hessen. Am Samstag fehlten Ante Rebic (Muskelfaserriss), Marius Wolf (Bluterguss am Spann), Kevin-Prince Boateng (Pferdekuss) und der gesperrte Simon Falette. Vor allem aber fehlte der Spielwitz. Die Eintracht kontrollierte die Begegnung zwar in den ersten 60 Minuten. Ihre Chancen entsprangen aber nur Fehlern der Gegner. Ansonsten sahen die 51.000 Zuschauer vor allem viele Fehlpässe, Missverständnisse und Stoppfehler.

Sogar Ballmagier Omar Mascarell leistete sich einige Pässe der Kategorie Kreisklasse. Was sind die Gründe dafür? Klar, die Personalsorgen, Rebic und Wolf reißen allein schon durch ihre physische Präsenz Lücken, dazu ist Boateng der Taktgeber des Teams. Aber es liegt auch an der Frische. Nach der langen Saison und wegen des enorm aufwändigen Spielstils ist die Eintracht einfach platt.

Es droht der späte Absturz

All das macht wenig Hoffnung auf einen erfolgreichen Endspurt. War vor wenigen Wochen Europa fast schon fix eingeplant, droht nun sogar der Fall auf Rang acht, neun oder zehn. Denn während die Frankfurter in den vergangenen vier Partien nur einen Zähler holten, sind Mönchengladbach, Stuttgart und die Hertha herangerückt.

Auch die einst vorzeigbare Tordifferenz hat unter den Klatschen in Leverkusen und gegen Berlin arg gelitten. Angesichts der Personalsorgen, des erwartbaren "Null-Punkte-Spiels" in München (dort haben die Bayern in dieser Spielzeit erst zwei Remis zugelassen) und der angesprochenen Müdigkeit keine guten Aussichten. Dabei hätte es doch so einfach sein können.