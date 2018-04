Knapp 70 Minuten mau, dann wow: Das Pokal-Halbfinale der Eintracht auf Schalke war wie eine Flachetappe bei der Tour de France mit abschließendem Zielsprint. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt steht zum zweiten Mal in Folge im Endspiel um den DFB-Pokal. Durch ein Tor von Luka Jovic (75.) gewannen die Hessen am Mittwoch das Halbfinale gegen den FC Schalke 04 mit 1:0. Im Berliner Olympiastadion treffen sie am 19. Mai auf den künftigen Kovac-Club FC Bayern München.

Die Finnen-Spinne webt wieder

Lukas Hradecky hat zuletzt viel einstecken müssen. Ob nun der Patzer in Bremen oder die ungewohnten Wackler im spielerischen Bereich – an Kritik am abwanderungswilligen Keeper mangelte es zuletzt nicht. Und auf Schalke? War das alles wie weggeblasen! Als die Knappen in der zweiten Halbzeit ihre beste Phase hatten, vereitelte Hradecky gleich zwei Großchancen durch Guido Burgstaller (67.) sowie Yevhen Konoplyanka (68.) und verhinderte so einen Rückstand.



"Wenn es zählt, bin ich da", sagte er hinterher freudestrahlend. "Schön, dass ich mich auszeichnen konnte." (Weitere Stimmen gibt es hier). Man könnte meinen: Die Finnen-Spinne, wie der Schlussmann wegen seiner Herkunft und seiner Qualitäten genannt wird, hat genau zur richtigen Zeit angefangen, wieder den eigenen Kasten zuzuweben. Und – wie im Jahr 2017 – hatte er großen Anteil am Finaleinzug der Eintracht.

Sechs Ecken, ein Traumtor

Drei Ecken, ein Elfer. Weiß jedes Bolzplatzkind. Geht's nach der Eintracht, müsste es seit Mittwochabend aber heißen: sechs Ecken, ein Traumtor! Vor allem zwischen dem Beginn der zweiten Halbzeit und dem Führungstor sammelte Frankfurt fleißig Eckstöße, nach 90 Minuten waren es derer sechs. Inklusive dieser einen Golden-Goal-Variante: Jonathan de Guzmán von der linken Seite, der ungedeckte Jovic steigt am Fünfmeterraum hoch, dreht sich in artistischer Manier und bugsiert den Ball mit der Hacke zum 1:0 ins lange Toreck. Das knackige Fazit von Rückkehrer Omar Mascarell: "Wir haben das entscheidende Tor gemacht, deshalb stehen wir verdient im Finale."

Blitz-Rot für Fernandes

Ein Mal Halbfinale und zurück. In nur 33 Sekunden. Dieses zweifelhafte Erlebnis hat nun Gelson Fernandes hinter sich. Der Defensivakteur wurde in der 78. Minute für Mascarell eingewechselt, seine erste Aktion war ein Foul an Leon Goretzka. Erste Entscheidung von Schiedsrichter Robert Hartmann: Gelbe Karte. Doch die Stimme in seinem Ohr war der Meinung: Guck‘ dir das noch einmal an. Und das tat Hartmann dann auch. Die Folge: Per Video-Schiedsrichter wurde die Entscheidung von Gelb auf Rot heraufgestuft.



Gemessen an der Art des Fouls (Fernandes trat Goretzka genau am Sprunggelenk) vielleicht vertretbar, gemessen an der Spielsituation und am Tatort (nahe der Mittellinie) aber eher nicht. Eine schwerwiegende Fehlentscheidung von Schiedsrichter Hartmann, die ein Eingreifen des Video-Assistenten erforderlich gemacht hätte, hatten ebenfalls nur die wenigsten gesehen. "Ich bin mit der Roten Karte nicht einverstanden", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac hinterher unmissverständlich. "Wenn das Rot ist, können wir aufhören."

Der Oberarm des "Heiligen"

Diego Maradonas "Hand Gottes" aus dem Jahr 1986 ist aus der Fußball-Geschichte nicht mehr wegzudenken. Zumindest die hiesige Pokal-Geschichte kennt seit dieser Partie aber auch noch den Oberarm des "Heiligen". Kleiner, aber feiner Unterschied: Die Aktion von Schalkes Franco Di Santo (sinngemäß übersetzt: der Heilige) in der Nachspielzeit wurde zu Unrecht abgepfiffen. Statt den Ball vor seinem vermeintlichen Treffer zum 1:1 mit dem Oberarm zu stoppen, wie es Schiri Hartmann gesehen und geahndet hatte, berührte ihn das Leder tendenziell eher irgendwo zwischen Schulter und Brust. "Das war eine glückliche Situation für uns", wusste Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic anschließend.

Der Bayern-Countdown läuft

Nun ist es also vollbracht. Zum zweiten Mal hintereinander steht die Eintracht im Pokalfinale. Wieder geht es nach Berlin, wieder geht es ins Olympiastadion. Wie schon im Jahr 2017. #dierückkehr, wie sie der Club bereits kurz nach dem Abpfiff in den sozialen Medien und auf den Sieger-T-Shirts verkündete, steigt am 19. Mai. Viel Zeit ist es noch bis dahin, findet zumindest Frankfurt-Coach Kovac, der auf der Pressekonferenz deshalb lieber auf die Wichtigkeit des anstehenden Bundesligaspiels gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) verwies. Irgendwann aber wird er sich mit dem Endspiel auseinandersetzen müssen. Gegner dann ist Rekordpokalsieger München, ab Sommer bekanntlich Kovacs neuer Arbeitgeber. Der Bayern-Countdown läuft. So oder so.