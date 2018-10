Luka Jovic hat beim Eintracht-Schützenfest gegen Düsseldorf mit fünf Treffern eine Gala für die Frankfurter Geschichtsbücher abgeliefert. Doch der Angreifer überzeugte nicht nur mit seinen Toren. Eine Luka-Jovic-Analyse in fünf Punkten.

Eintracht Frankfurt hat Düsseldorf am Freitag mit 7:1 aus dem Stadion geschossen. Luka Jovic steuerte fünf Treffer (26., 34., 55., 69., 72.) zum Erfolg bei. Sébastien Haller traf zwei Mal (20./HE, 50.). Der Fortuna gelang durch Dodi Lukebakio nur ein Ehrentreffer (54.).

Der Artist

Fünf Tore schoss Luka Jovic am Freitag, keines war schöner als das 2:0. Nach einem Solo von Mijat Gacinovc flankte Filip Kostic den Ball an den Elfmeterpunkt. Dort stand Jovic, leicht mit dem Rücken zum Tor, und schraubte sich artistisch in die Höhe. Am höchsten Punkt lag der Serbe fast waagrecht in der Luft, ein Turmspringer mitten in der Schraube, und knallte das Leder per Seitfallzieher ins Düsseldorfer Tor (26.).

Der Alleskönner

Fünf Tore schoss Luka Jovic am Freitag, keines war wie das andere. Zuerst der Seitfallzieher für die Zirkus-Geschichtsbücher, dann ein Volley nach feiner Chip-Vorlage des erneut überragenden Sébastien Haller. Nach der Pause folgten ein Rechtsschuss aus der Drehung, ein trockener, ansatzloser Schuss mit links und ein Kopfball. "Heute ist alles aufgegangen – mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, mit dem Kopf", lobte Trainer Adi Hütter. "Luka ist einer der besten Stürmer, den ich gesehen habe. Er braucht im Sechzehner nicht viele Chancen." (Weitere Stimmen gibt es hier.)

Der Vollstrecker

Fünf Tore schoss Luka Jovic am Freitag, keines aus besserer Position als seinen einzigen Fehlschuss. Noch beim Stand von 0:0 lief Jovic alleine auf Düsseldorfs Keeper Michael Rensing zu. Doch dann legte sich der spätere Rekordbrecher den Ball zu weit vor, sein Notlupfer ging vorbei. Jovic stand danach einige Sekunden mit den Händen vor dem Gesicht da. Er konnte da noch nicht ahnen, welche Wendung der Abend nehmen sollte. Denn ab jetzt ließ er keine weitere Chance mehr aus. "Der Junge ist so eiskalt vorm Tor, das ist der Wahnsinn", fasste es Teamkollege Danny da Costa passend zusammen.

Der Rekordbrecher

Fünf Tore schoss Luka Jovic am Freitag, kein Eintracht-Spieler hat das vor ihm geschafft. Den bisherigen Frankfurter Rekord hielten Anthony Yeboah und Rüdiger Wentzel mit vier Treffern. Nun befindet sich der erst 20 Jahre alte Stürmer in einer außergewöhnlichen Gesellschaft, Gerd Müller, Robert Lewandowski oder Jürgen Klinsmann gelangen zum Beispiel auch fünf Tore in einem Spiel. Das Trikot des neuen Eintracht-Rekordhalters kommt nun ins Museum, einen der Spielbälle wollte Jovic nach der Partie gar nicht mehr loslassen. "Den bekommen mein Vater und meine Mutter."

Der Bescheidene

Fünf Tore schoss Luka Jovic am Freitag, keines davon ließ ihn abheben. Dabei wäre wahrlich genug Gelegenheit dafür gewesen. "Luka Jovic, Luka Jovic" hallte es schon weit vor Abpfiff durchs Stadion. Am Schluss, auf der Ehrenrunde nach der Fünf-Tore-Gala, musste Jovic von seinen Teamkollegen wortwörtlich gestoßen werden, um überhaupt ein paar Schritte vorzutreten und sich den Sonderapplaus abzuholen. Und auch in den Interviews danach war Jovic alles, nur nicht abgehoben. "Ich bin total glücklich, es war ein emotionaler Tag, der mich auch stolz macht. Aber was zählt ist die Mannschaft, die Mannschaft, die Mannschaft", beendete er sein Statement.