Erbarme, die Hesse komme zurück ins Ruhrgebiet: Warum Eintracht Frankfurt trotz der guten Pokal-Erinnerungen bei Schalke 04 wohl mindestens ein Gegentor kassiert – und das höchstwahrscheinlich durch einen Standard, erfahren Sie im Angeberwissen.

Zum Abschluss in den Ruhrpott: Die Frankfurter Eintracht tritt am 34. Bundesliga-Spieltag beim FC Schalke 04 an. Für die Hessen geht es nach wie vor um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Erleichtert nach Europa?

3:0 gegen den Hamburger SV, ein Tor von "Fußballgott" Alex Meier und die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb in der eigenen Hand – der vergangene Spieltag war Balsam für die Eintracht-Seele. Immerhin hatte es zuvor in fünf Bundesliga-Spielen keinen Sieg und damit die längste Durstrecke dieser Saison gegeben. Hinzu kommt: Der Heimerfolg gegen den HSV war gleichbedeutend mit den ersten Punkten seit Bekanntwerden des Wechsels von Trainer Niko Kovac zum FC Bayern. Entsprechend erleichtert gehen die Hessen wohl in diesen 34. und letzten Bundesligaspieltag, an dem sie das Ticket für den Europapokal buchen können.

Es könnte historisch werden

Das allein ist bereits ein brauchbarer Anreiz, um die 90 Minuten bei S04 hochmotiviert anzugehen. Doch auf das Europa-Sahnehäubchen können die Frankfurter sogar noch eine Kirsche packen. Gewinnen sie die Partie bei den Königsblauen, haben sie am Ende dieser Saison 52 Punkte auf ihrem Konto – so viele wie noch nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel und so viele wie seit 24 Jahren nicht mehr. Umgerechnet 54 Punkte waren es in der Spielzeit 1993/94. Blöd nur,…

Blöderweise auswärtsschwach

…dass die Partie auswärts stattfindet. In fremden Stadien hatte die Eintracht zuletzt wenig bis gar nichts zu melden. Die vergangenen sechs Auswärtsspiele gingen allesamt verloren, der letzte Erfolg in einem Bundesligaspiel außerhalb des Stadtwalds datiert vom 20. Januar (3:1 in Wolfsburg). War Frankfurt in der Hinrunde noch das zweitbeste Auswärtsteam der Liga, steht in der Rückrunden-Auswärtstabelle erschreckenderweise Rang 18 zu Buche. Mit mageren drei Pünktchen. Sie müssen urplötzlich an die Rückrunde der vergangenen Saison denken? Zu Recht! Vor einem Jahr hatte es zum Ende hin sieben Auswärtspleiten in Folge gehagelt. Immerhin im DFB-Pokal gab es auswärts jüngst ein Erfolgserlebnis. Und zwar nicht irgendeins und auch nicht irgendwo. Der erneute Einzug ins Finale gelang – Sie wissen es – auf Schalke.

Schalker Standards? Unbedingt vermeiden!

Wie gefährlich die Knappen bei Standardsituationen sind, haben sie an jenem 18. April zwar nicht unbedingt demonstriert – dennoch sollte das Kovac-Team gewarnt sein. Sage und schreibe 25 seiner bislang 52 Saisontore hat der neue Vizemeister nach einem ruhenden Ball erzielt. Absoluter Liga-Bestwert und für S04 eine Rekordmarke. Zehn dieser 25 Standard-Tore fielen durch einen Elfmeter, was einerseits die Statistik in ein anderes Licht rückt, andererseits aber ebenfalls bemerkenswert ist: Noch nie wurden den Schalkern so viele Strafstöße zugesprochen wie in dieser Saison – und alle landeten sie im gegnerischen Tor.

Ein Gegentor ist quasi garantiert

Apropos gegnerisches Tor: Für den Weg dorthin braucht die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco schon lange kein Navi mehr. In den vergangenen 27 Ligaspielen hat sein Team stets mindestens einen Treffer erzielt. Eine längere Serie kann in Deutschlands höchster Spielklasse niemand bieten.