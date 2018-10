Die Frankfurter Eintracht will nach der Machtdemonstration in der Bundesliga auch in der Europa League im Bossmodus bleiben. Das Team von Trainer Adi Hütter empfängt am Donnerstag Limassol - und das mit einer Mischung aus Euphorie und Vorsicht.

Der historische Fünferpack von Luka Jovic ist kaum verarbeitet, da darf Eintracht Frankfurt schon wieder die Lieblingsbühne Europa betreten. Mit ihren Siegen über die Spitzenclubs Olympique Marseille (2:1) und Lazio Rom (4:1) haben sich die Frankfurter in der Europa League eine ausgezeichnete Basis und ordentlich Respekt verschafft. Ein dritter Erfolg über Apollon Limassol am Donnerstag (21Uhr) würde die makellose Bilanz wahren - und das Weiterkommen schon fast besiegeln.

"Das Selbstvertrauen ist da, die Freude ist da. An der Einstellung wird es nicht hapern. Wir wollen den Elan und die Euphorie mit in das morgige Spiel nehmen", sagte Trainer Adi Hütter am Mittwoch. Nach dem furiosen 7:1-Sieg gegen Düsseldorf weigert sich der Coach zudem vehement, jene Euphorie zu bremsen. "Das werde ich nie machen. Das haben wir uns hart erarbeitet."

Luxusprobleme und Euphorie

Gegen die Zyprer ist sein Team mit seiner gewaltigen Offensivpower um Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic deutlicher Favorit. Für Hütter sind die drei Top-Stürmer in seinem auf zwei Offensivkräfte angelegten Spielsystem derzeit ein Luxusproblem. "Die Möglichkeit, dass auch mal alle drei spielen, gibt es immer", so Hütter. Er sei allerdings froh, dieses Luxusproblem überhaupt zu haben. "Ich bin glücklich, in der Lage zu sein, eine tolle Offensive zu haben."

Nicht nur bei Coach Hütter - auch im Team ist die Stimmung gut. "Wir haben uns das erarbeitet und eine gute Ausgangssituation in der Gruppe", sagt Defensiv-Dauerbrenner Danny da Costa. "Wir wissen, dass wir mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung weiterkommen machen können."

Team ist gewarnt

Ob die zuletzt angeschlagenen Kevin Trapp und Lucas Torró auflaufen, ließ Hütter indes offen. Starke Offensive, 47.000 Fans in der ausverkauften Arena, gute Form - eigentlich spricht vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten der zyprischen Liga fast alles für die Eintracht. Doch genau das kann gefährlich werden. "Das Marseille-Spiel ist ein Warnschuss für uns", so da Costa über Limassol, das zuletzt ein 2:2 nach einem 0:2-Rückstand gegen den Vorjahresfinalisten aus Frankreich erkämpft hatte.

Hütter fügte an: "Limassol muss hier gewinnen, um noch realistische Chancen zu haben." In der Liga gelingt ihnen das ständig: Apollon hat mit fünf Siegen aus fünf Spielen bereits 18:1-Tore erzielt. Übermütig wollten sie bei der Eintracht auch in der Stunde des Erfolgs ohnehin nicht werden. "Wir werden unsere Ziele nicht verändern", stellte Sportdirektor Hübner klar und meinte damit die Bundesliga. In Europa ist das eh nicht nötig, das Überwintern wurde von Anfang an als Maxime ausgegeben.