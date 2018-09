Zum ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison empfängt Eintracht Frankfurt den SV Werder Bremen. Vor der Partie gegen die ambitionierten Nordlichter dreht sich bei den Hessen alles um Rückkehrer Kevin Trapp.

Das zweite Bundesligaspiel der Saison steht an: Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Werder Bremen im heimischen Stadion und könnte mit dem zweiten Sieg in Folge alle Zweifler verstummen lassen. Personell hat Eintracht-Coach Adi Hütter aber deutlich größere Probleme als sein Gegenüber.

Die Ausgangslage

Ist aus Frankfurter Sicht nach dem Auftaktsieg in Freiburg relativ entspannt. Und nicht nur das: Dank attraktiver Europacup-Lose und der erfolgreichen Rückholaktion von Kevin Trapp ist die Lage im Stadtwald regelrecht euphorisch. Dazu die Aussicht auf das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison am Samstagnachmittag - Fußballherz, was willst du mehr?

Die Gäste hingegen konnten die riesigen Erwartungen nach einer starken Vorbereitung beim ersten Saisonspiel nicht erfüllen. Beim 1:1 gegen Hannover ließen die Bremer noch eine Menge Verbesserungspotenzial erkennen.

Das Personal

Die Eintracht muss weiter ohne Leistungsträger Ante Rebic auskommen, der zuletzt mit Adduktoren- und Sprunggelenksproblemen zu kämpfen hatte. Dafür dürften David Abraham und Makoto Hasebe nach ihren Ausfällen gegen Freiburg in die Mannschaft zurückkehren. Kevin Trapp steht nach seiner Rückkehr aus Paris vielleicht schon im Tor, der Ex-Hamburger Filip Kostic hat auf der offensiven Außenbahn gute Karten.

So könnte Frankfurt spielen: Trapp - da Costa, Abraham, Salcedo, Willems - Hasebe, Fernandes - Müller, Gacinovic, Kostic - Haller

Bei Werder Bremen steht Neuzugang Martin Harnik vor seinem Saisondebüt. Der Österreicher, der den Saisonauftakt verletzungsbedingt verpasst hatte, ist wieder fit und eine Option für die Startelf. Ebenfalls wieder in Vollbesitz seiner Kräfte ist der zuletzt angeschlagene Max Kruse, Altstar Claudio Pizarro steht natürlich auch im Kader. Last-Minute-Neuzugang Nuri Sahin ist für das Spiel noch keine Option.

So könnte Bremen spielen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - Osako, Kainz - M. Kruse

Das sagen die Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Sollten wir gegen Bremen gewinnen, würden wir in der Liga einen Top-Start hinlegen. Das ist unser Ziel. Wir wollen unser erstes Heimspiel unbedingt erfolgreich gestalten. Wir haben Bremen natürlich analysiert: Sie spielen variabel, Max Kruse bewegt sich auf dem ganzen Platz."

Florian Kohfeldt (Werder Bremen): "Die Eintracht hatte drei komplett unterschiedliche Spiele, mit unterschiedlichen Systemen und unterschiedlichem Personal. Ich habe eine Idee, wie sie gegen uns antreten werden, aber das ist meine Spekulation. Wir müssen in den richtigen Momenten clever sein. Ich kann sagen, dass wir nicht nur auf Konter spielen werden."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Der Star ist bei Werder Bremen der Kapitän. Wie wichtig Max Kruse für die Mannschaft ist, verdeutlicht dieses Zitat von Trainer Kohfeldt: "Wenn er fit ist, ist er gesetzt." Und der Stürmer ist fit. Musste Kruse beim Bundesliga-Start angeschlagen ausgewechselt werden, meldete er sich für die Auswärtspartie in Frankfurt rechtzeitig zurück. Der Ex-Nationalspieler ist Spielmacher, Torjäger und Elfmeterschütze in Personalunion.

Bei der Eintracht sind alle Augen auf Rückkehrer Kevin Trapp gerichtet. Die Pariser Leihgabe dürfte, sollte sie sich auf dem Weg in die Kabine nicht noch verletzen, einen Tag nach ihrer Rückkehr zwischen den Frankfurter Pfosten stehen. "Er wird uns guttun", sagte Trainer Hütter über seinen neuen, alten Führungsspieler.

Statistik des Spiels:

Werder Bremen ist in Frankfurt ein gerngesehener Gast: Die Hanseaten konnten nicht eins der vergangenen acht Gastspiele in Hessen gewinnen (fünf Eintracht-Siege, drei Remis) und leiden unter Trainer Kohfeldt fast schon unter einer chronischen Auswärtsschwäche. Während Kohfeldt in seiner Amtszeit saisonübergreifend nicht ein Heimspiel verlor, gingen in der Fremde sieben von zwölf Partien an den Gastgeber. Die erste Auswärtspleite als Bundesliga-Chefcoach erlebte Kohfeldt übrigens in, na klar, Frankfurt.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 01.09.2018, 17.15 Uhr