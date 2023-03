Die einstweilige Verfügung von Eintracht Frankfurt war erfolgreich, ein Verwaltungsgericht hat den Fan-Ausschluss in Neapel aufgehoben. Ob nun Fans ins Stadion können, bleibt aber dennoch abzuwarten.

Nächste Wende in der Posse um den Fan-Ausschluss der Anhänger von Eintracht Frankfurt beim Champions-League-Spiel bei der SSC Neapel. Wie zunächst mehrere italienische Medien berichteten, ist ein Verwaltungsgericht dem Antrag der Eintracht gefolgt und hat den Fan-Ausschluss aufgehoben.

Der Tabellenführer der Serie A wird damit bis auf weiteres angehalten sein, den Hessen das Gästekartenkontingent über insgesamt 2.700 Karten zur Verfügung zu stellen. Gleichwohl sei damit zu rechnen, dass die Präfektur Neapel gegen diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts ihrerseits Berufung einlegen wird, wie die Eintracht in einer Stellungnahme schrieb. Darüber werde am Montag oder Dienstag der kommenden Woche entschieden.

"Das Spielchen geht weiter"

"Das ist natürlich eine große und auch für unsere italienischen Anwälte unerwartete Genugtuung, ein Meilenstein", wird Eintracht-Vorstand Phillip Reschke zitiert. "Aber zum einen müssen wir alles wieder reorganisieren, was wir und viele andere in den vergangenen Tagen stornieren mussten, von den Ticketbestellungen bis zur Reise- und Transportorganisation und vielem mehr. Zum zweiten steht alles unter dem Vorbehalt, wie ein Einspruch der Präfektur Neapel ausgeht oder ob gar ein neuer, modifizierter Erlass ergeht. Das Spielchen geht also weiter." Zu jenen Fans, denen ursprünglich ein Ticket aus dem Gästekontingent zugesagt worden war, werde man kurzfristig Kontakt aufnehmen, hieß es weiter.

Sky Italia zitiert aus der Pressemitteilung des Gerichts: "Die TAR (Tribunale Amministrativo Regionale, deutsch: Regionales Verwaltungsgericht, d. Red.) nimmt das Ersuchen an und setzt infolgedessen die angefochtenen Maßnahmen in dem Teil aus, in dem in Bezug auf das für den 15. März 2023 geplante Spiel zwischen Neapel und Eintracht Frankfurt das Verbot des Verkaufs von Tickets an Einwohner Deutschlands für alle Bereiche des Stadions angeordnet wurde."

Erst am Donnerstag ging der Erlass der italienischen Sicherheitsbehörden in der Frankfurter Geschäftsstelle ein, wonach es in Neapel nicht erlaubt gewesen wäre, Karten an Personen mit deutschem Wohnsitz zu verkaufen. Eine Maßnahme, die einem Fan-Ausschluss gleichkam und an der es überregional Kritik gehagelt hatte. Die Eintracht hatte mit einer einstweiligen Verfügung reagiert.

