Eintracht Frankfurt startet mit einem torlosen Testspiel ins Trainingslager in Windischgarsten. Super Mario Götze deutet dennoch an, dass die Eintracht mit ihm das nächste Level erreichen kann, weiß hr-Reporter Phil Hofmeister in seinem News-Blog.

Videobeitrag Video Eintracht testet beim Linzer ASK Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt ist im Trainigslager in Windischgarsten. Unser Reporter Philipp Hofmeister ist dabei und berichtet jeden Morgen in seinem News-Blog.

Das hier ist also wirklich kein Jump’n’Run auf der Konsole, sondern Realität: Super Mario spielt Fußball, im Trikot von Eintracht Frankfurt. Vergesst die Belastungssteuerung, es ist vollbracht. Endlich. Der Mann mit der 27 auf dem Rücken und der 10 im Herzen kickte exakt 31 Minuten mit. Auf ungewohnter Position, etwas defensiver. Und ja, der Kerl kann kicken. Ballbehandlung, Spielintelligenz, Gefühl für Raum und Mitspieler… so einer hat gefehlt. Kann gut werden.

Audiobeitrag Audio Die Eintracht vor dem Start ins Trainingslager Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Nur eine entscheidende Sache wurde vermisst in Linz, wieder mal: die Tore. Denn eigentlich lief der Ball ganz gut beim Europa League Sieger. Das Thema Durchschlagskraft aber ist und bleibt ein Thema. Coach Glasner weiß das und will daran arbeiten, sagt er. Denn ohne Tore keine Kirsche auf der Torte, erst recht nicht auf der Linzer Torte, dieser unsäglich leckeren Spezialität aus viel Marmelade und noch mehr Mürbeteig.

Das nächste Level hat begonnen

Und wo wir gerade bei mürbe sind: In genau diesem Zustand befand sich mancher Kollege nach der teils beschwerlichen Anreise ins oberösterreichische Idyll. Flüge werden erst mehrfach verschoben, dann abgesagt, die A3 ist hinter Würzburg mehr denn je eine fast schon apokalyptisch daherkommende Dauerbaustelle, und die Bahn… ach naja, die ist eben einfach die Bahn.

Es sind anstrengende Zeiten in Deutschland. Mal sehen, ob Österreich in der kommenden Woche mehr zu bieten hat. Super Mario wäre so weit. Von wegen Game Over. Das nächste Level hat soeben begonnen.