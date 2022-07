Zwei Spieler sind nun endgültig in Hessen angekommen und ein weiterer wird wohl bleiben: hr-Reporter Phil Hofmeister berichtet aus dem Trainingslager vom Handkäs-Frühstück mit Djibril Sow, Training mit Kevin Trapp und vom möglichen Rentenvertrag für Filip Kostic.

Eintracht Frankfurt ist im Trainigslager in Windischgarsten. Unser Reporter Philipp Hofmeister ist dabei und berichtet jeden Morgen in seinem News-Blog.

Videobeitrag Video Trainingslager Tag 4 - nicht alles ist Käse! | hessenschau Sport vom 12.07.2022 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Warum ist eigentlich nicht jeden Tag Handkäs-Frühstück der mitgereisten Eintracht-Fans?! Kulinarisches aus dem besten Bundesland der Welt, glückseliger Anhang auf den Bierzeltgarnituren und vor allem: volksnahe Spieler. Djibril Sow löste sein Versprechen ein: nach nunmehr drei Jahren in Hessen endlich der erste Handkäs. Als Begleitschutz mit dabei: Almamy Touré. Bon Fromage, urteilt Almamy. Wird nicht mein letzter Handkäs bleiben, ergänzt Djibril. Beide jetzt also auch offiziell Frankfurter Jungs.

Bon Fromage klingt ohnehin deutlich schöner als Bon Voyage. Hoffentlich muss das niemand zeitnah Filip Kostic wünschen. Aber inzwischen glaubt hier gefühlt niemand mehr an einen Abgang der Maschine auf links. Sondern vielmehr an einen Rentenvertrag mit dem Adler auf der Brust. Einsatz und Körpersprache wirken ohnehin nicht wie die eines Profis, der möglichst schnell weg möchte. Sagt selbst unser Kameramann Andy, und der hat schon viel gesehen.

Persönlicher Gruß an Trapp aus der Heimat

Ein Kostic-Verbleib würde auch Filips Kaffeekumpel Kevin (Trapp) ganz besonders freuen. Was schmeckt schon besser als ein guter Espresso zu zweit? Höchstens ein persönlicher Morgengruß aus der Heimat, direkt vor der ersten Einheit. So wie gestern geschehen, live überbracht von Tobi und Tanja aus der hr3 Morningshow, die selbstverständlich auch hier läuft. Große Freude also um kurz nach zehn im Fitness-Zelt am Trainingsplatz bei Kevin und seiner Keeper-Crew samt Athletiktrainer Martin. Übrigens alles schöne Männer mit tollen Körpern.

Zur perfekten Abrundung der Zeit hier in Österreich fehlt jetzt wohl nur noch diese eine Unterschrift. So weit auseinander können alle Beteiligten nicht mehr sein, das sehen wir. Also gebt Kostic doch endlich seinen Rentenvertrag. Er will es doch auch. Und wäre damit in Hessen endgültig schneller zur Legende gereift als jeder Handkäse.

