Am "freien" Nachmittag probierten sich die Eintracht-Profis in einer neuen Sportart: dem Fußball-Golf. Ein Name wurde dabei besonders oft gerufen - und der Gewinner stand eh schon vorher fest.

Der "Hole in one" ist im Golf so etwas wie das Ass im Tennis. Ein Schlag, versenkt. Ende der Diskussion. Ein Statement, ohne Chance auf Antwort. Beim Fußballgolf unter strahlender Sonne (erstmals überhaupt, wie der geneigte Leser des Blogs aus Windig-Garstig erleichtert feststellen wird) war das eher die Ausnahme.

Ist aber auch okay. Schließlich war Cheat Day für die Jungs. Freier Tag, im Golfclub statt auf dem Fußballplatz. Kicken, just for fun, in bunt zusammen gewürfelten Vierer-Teams aus Mannschaft und Staff. Wenig Arbeit, viel Vergnügen. Gerhard! Gerhard!! Immer wieder wird Gerhard gerufen, meistens von Goncalo Paciencia. Gerhard ist der Platzchef beim Fußballgolf. Er fährt ein Golf-Kart, vor allem aber: Er hat den Casher dabei. Wichtig, weil manch ein Ball auch mal im Teich landet. Auch manch ein Ball der eher besseren Frankfurter Fußballer im Aufgebot.

Selten hatte eine Eintracht-Mannschaft so gute Laune

Ist aber auch egal, denn: Wirklich alle haben Spaß dabei. Selten zuvor hat eine so gute Eintracht-Mannschaft so früh in der Saison so viel gute Laune gehabt. Auf dem Weg übers Green zum Clubhaus treffen wir die Fußballgolfgruppe Glasner. Die bunt zusammen gewürfelte Schicksalsgemeinschaft mit Neuzugang Hrvoje Smolcic ist fast am Ende des Kurses.

Ob der Trainer mal wieder gewinne, fragen wir. Selbstverständlich, sagt OG. Allein aus Respekt würden ihn immer alle gewinnen lassen. Passiert wohl vielmehr aus Angst und weniger aus Respekt, spekulieren wir laut. Großes Gelächter. Es macht wirklich eine Menge Spaß hier mit dieser Eintracht.

Klassenclowns Paciencia und Chandler

Einen zeitweise etwas stressigen Tag hatte nur Gerhard. Aber selbst der nahm es mit Humor. Zumal Klassenclown Paciencia irgendwann auch die Lust am Gerhard verlor. Kein Wunder, schließlich turnte Arbeits-Ehemann Chandler auch irgendwo auf dem Grün herum. Und gegen den Timmy kommt auf Dauer kein Gerhard an. Nicht mal am Cheat Day.



