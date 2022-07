Im Eintracht-Trainingslager darf sich jeder mal wie ein Held fühlen. Nur auf ein Arbeitsehepaar will die entsprechende musikalische Untermalung nicht so recht passen, wie hr-Reporter Phil Hofmeister berichtet.

Eintracht Frankfurt ist im Trainigslager in Windischgarsten. Unser Reporter Philipp Hofmeister ist dabei und berichtet jeden Morgen in seinem News-Blog.

Die Rocky-Titelmelodie erklingt. Immer und immer wieder, unüberhörbar, bestimmt eine Viertelstunde lang. Im Aufwärmzelt mit dem eigens installierten Kraftraum rasseln parallel dazu die Hantelscheiben. Klimmzüge dürfen natürlich auch nicht fehlen, ist schließlich die ehrlichste aller Übungen, sagt zumindest der Fitnesspapst unserer Redaktion immer. Und weil die Rocky Theme nicht enden will, streift sich selbst unsereins dazu gedanklich die Boxhandschuhe über, joggt im grauen Sweater durch Downtown Philadelphia und fühlt sich mal eben unbesiegbar.

Alario lässt es scheppern

Doch selbst die Mannschaft wird kurz darauf geerdet. Denn es wartet wenig Heldenhaftes: das Üben von Standard-Situationen. Bis zum Erbrechen. Von beiden Seiten fallen die Flanken hinein. Mal von der Eckfahne, mal aus dem Halbfeld. Die Hereingaben sind mal mehr, mal weniger gelungen, je nach Absender, werden am Ende aber etwas präziser. Auffällig: Kommt nur ein halbwegs gelungenes Exemplar auf Kopf oder Fuß von Lucas Alario, dann scheppert es. Was für eine Qualität hat der Mann bitte in der Box. Jeder Ball ist drin. Lucas Ball-Boah.

Reiseleiter OG beobachtet das Ganze, entgegen seinem sonstigen, eher aktiven Trainingsnaturell komplett tiefenentspannt. Setzt sich auf einen Ball im Mittelkreis, ab und zu ein Hinweis, hier und da ein Lob für besonders gelungene Abschlüsse, die so sitzen wie der Trainer, in seinem Mittelkreis, auf seinem Ball. Oli Ball-Boah.

Ehepaar Chandler hat Spaß

Und dann steht der obligatorisch gut gelaunte Timmy Chandler bei uns und erzählt aus dem Leben in Windischgarsten. Sehr laut und sehr lustig sei es in der Kabine. Zum Glück seien die Neuen allesamt Spaßvögel. Und zum Glück sei sein Arbeitsehemann ja immer dabei. Goncalo Paciencia und er, bei uns nur Ehepaar Chandler genannt, teilen sich ein Zimmer. Selbstverständlich. Läuft auch auf engstem Raum komplett harmonisch, sagt Timmy mit strahlenden Augen. Und eigentlich müsste statt Rocky jetzt im Hintergrund "Take my breath away" laufen.

