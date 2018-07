Die Frankfurter Eintracht bereitet sich offenbar auf einen Abschied von WM-Star Ante Rebic vor. Mit dem Italiener Moise Kean ist ein Offensiv-Juwel von Juventus Turin in den Fokus der Hessen gerückt. Und auch ein altbekannter Name wird gehandelt.

Diese beiden Tore dürften den Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht gar nicht gefallen haben: Mit einem Doppelpack binnen weniger Sekunden egalisierte der eingewechselte Italiener Moise Kean am Sonntag das Finale der U19-Europameisterschaft gegen Portugal zum zwischenzeitlichen 2:2.

Am Ende holten zwar die Portugiesen mit 4:3 nach Verlängerung den Titel. Kean machte auf mit seinen Treffern aber reichlich Werbung in eigener Sache. Die zahlreichen Scouts im finnischen Seinäjoki dürften sich den Namen besonders fett in ihren Notizbüchern unterstrichen haben.

Keine Chance gegen Ronaldo

"Dadurch ist er nicht gerade billiger geworden", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner am Dienstag dem hr-sport. Die Hessen haben den als Sturmspitze und Linksaußen einsetzbaren Kean schon länger auf dem Zettel. "Er ist ein interessanter Spieler, wir haben ihn im Blick", erklärte Hübner. Nach der Gala-Vorstellung auf internationaler Bühne sei ein Wechsel des 18-Jährigen an den Main aber ein Stück weit unrealistischer geworden.

Der Italiener mit ivorischen Wurzeln steht noch bis 2020 bei Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag. Spätestens seit dem Wechsel von Superstar Cristiano Ronaldo ins Piemont sind Keans Einsatzchancen aber nicht gerade gestiegen. Schon in der vergangenen Saison war der vor den Toren Turins geborene Offensivspieler zu Hellas Verona ausgeliehen. Beim späteren Serie-A-Absteiger kam er bis zu einer langwierigen Verletzung auf 19 Einsätze und vier Tore.

Nur mit Rebic-Millionen machbar

Der aktuelle Marktwert des Juve-Juwels wird auf zwölf Millionen Euro taxiert. Günstiger dürfte er auch kaum zu haben sein. Italienische Medien bringen gar eine Summe von 20 Millionen Euro ins Spiel. Geld, das die Eintracht allenfalls durch einen Verkauf des umworbenen Ante Rebic aufbringen könnte.

Der kroatische Vize-Weltmeister, der englischen Clubs angeblich bis zu 50 Millionen Euro wert sein soll, weilt noch immer im WM-Sonderurlaub. Eine Rückkehr nach Frankfurt gilt als nicht sehr wahrscheinlich, zumal das englische Transferfenster bereits am Donnerstag kommender Woche schließt. Mit Kean bemüht sich die Eintracht offenbar schon um einen Nachfolger ihres DFB-Pokalhelden.

"Wunschdenken" bei Trapp

Ein weiterer Name, der am Dienstag im Frankfurter Umfeld auftauchte, war der von Ex-Keeper Kevin Trapp. Wie der Wiesbadener Kurier meldete, beschäftigen sich die Verantwortlichen des Bundesligisten mit einer Rückkehr ihres ehemaligen Kapitäns. Hintergrund ist eine Knie-Verletzung von Neuzugang Frederik Rönnow, die sich womöglich als schwerwiegender erweisen könnte. Rönnow selbst hatte zuletzt allerdings schon ein schnelles Comeback in Aussicht gestellt.

"Das ist Wunschdenken", erklärte Hübner zur Causa Trapp. Zwar stehe Torwarttrainer "Moppes" Petz im regelmäßigen Austausch mit seinem früheren Schützling, von offizieller Seite gebe es aber keinen Kontakt zu Trapps Verein Paris St. Germain. Trotz der drohenden Degradierung zur Nummer drei bei den Franzosen hinter Alphonse Areola und Torwart-Veteran Gigi Buffon würde sich Trapp mit einem Abschied aus Paris auch keinen Gefallen tun, so Hübner.