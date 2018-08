Marco Fabián, Simon Falette und Youngster Marijan Cavar gehören ab sofort nicht mehr zum Kader von Eintracht Frankfurt. Das Trio wird in die Trainingsgruppe zwei abgeschoben und soll sich einen neuen Verein suchen.

Von Ruhe ist bei Eintracht Frankfurt auch drei Tage nach dem Supercup-Debakel nichts zu spüren. Spielmacher Marco Fabián, Innenverteidiger Simon Falette und Nachwuchsspieler Marijan Cavar fehlten am Mittwoch überraschend im Mannschaftstraining. Der Grund: Trainer Adi Hütter hat das Trio aus dem Bundesliga-Kader gestrichen und sie in die sogenannte Trainingsgruppe zwei abgeschoben. Alle drei Profis spielen in den Planungen ab sofort keine Rolle mehr und sollen sich einen neuen Verein suchen.

Kein Platz mehr für Fabián

"Jeder sieht, dass wir einen großen Kader haben. Ich werde den Kader grundsätzlich reduzieren", begründete Hütter seinen überraschenden Schritt. Dass es nun ausgerechnet Fabián traf, der noch am Sonntag in der Startelf stand und sichtlich motiviert war, ist ein klares Zeichen. Die Eintracht setzt auf Spieler mit Perspektive, der 29 Jahre alte Fabián soll ein Jahr vor Ende seines Vertrags zu Geld gemacht werden. "Es ist mir so kommuniziert worden, dass er noch wechseln könnte."

Die offensiven Positionen sieht Hütter, das betonte er, mit Nicolai Müller und Ante Rebic ausreichend besetzt. Eine offene Planstelle für Fabián gebe es nicht. "Fabián weiß, um was es geht. Die Möglichkeit ist da, dass er noch wechselt", so der Eintracht-Coach.

Da der mexikanische Nationalspieler seine Bundesligatauglichkeit im Gegensatz zu den zahlreichen unerfahrenen Neuzugängen schon unter Beweis gestellt hat, eine durchaus riskante Entscheidung. "Ich bin mir bewusst, dass wir Substanz verlieren. Natürlich gibt es jetzt Bedenken, das ist klar und berechtigt", gab Hütter zu. Der Blick der Eintracht richte sich ab sofort aber in die Zukunft. Und diese soll ohne Fabián und Falette gestaltet werden.

Beim 20-jährigen Cavar – im vergangenen Jahr noch als großes Talent angepriesen – besteht noch die Möglichkeit einer Leihe. Der junge Bosnier soll angesichts der übermächtigen Konkurrenz im Mittelfeld bei einem anderen Club Spielpraxis sammeln.

N'Dicka verdrängt Falette

Der Franzose Falette, mit 26 Jahren eigentlich im besten Fußballeralter, hat das direkte Duell gegen seinen acht Jahre jüngeren Landsmann Evan N’Dicka verloren. Auch er muss die Eintracht nach nur einem Jahr und trotz laufenden Vertrags bis 2021 wieder verlassen. "Das ist nichts gegen ihn. Aber wir haben genug Spieler", so Hütter. Mit David Abraham, Carlos Salcedo und Marco Russ stehen drei erfahrene Innenverteidiger im Kader, hinzukommen die Talente Noel Knothe und N’Dicka. Ob das wirklich ausreicht? Offenbar ja.

In der Trainingsgruppe zwei trifft das Trio jetzt auf die bereits vorher degradierten Marc Stendera, Daichi Kamada, Branimir Hrgota und Nelson Mandela. Noch konnte keiner dieser Reservisten von der Gehaltsliste gestrichen werden.