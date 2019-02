Im Schatten des Frankfurter Angriffstrios hat sich ein weiterer Erfolgsgarant etabliert: Der Türsteher-Club sorgt dafür, dass die Hessen im Jahr 2019 noch ungeschlagen sind. Und verleitet die Führung zum Schwärmen.

Martin Hinteregger ist so ein Typ, den man als Fußballfan entweder liebt oder hasst. Trägt so einer das gegnerische Trikot, verflucht man ihn für seine unbarmherzige Spielweise schon lange vor dem Anpfiff. Andersrum gilt er dank Einsatz, Härte und Verlässlichkeit als unverzichtbar. Kurz gesagt: Er ist Kult. Um sich diesen Status in Frankfurt zu erarbeiten, hat Hinteregger keinen Monat gebraucht. Der Österreicher hat im internen Ranking, das ist wohl das größte Kompliment, gefühlt Kapitän David Abraham bereits den Rang abgegrätscht.

Es sei "Wahnsinn", wie schnell sich der Ex-Augsburger im Team zurechtgefunden habe, schwärmte Sportdirektor Bruno Hübner nach dem 3:0-Erfolg in Hannover, wo Hinteregger den zentralen Part in der Verteidigung gab. Defensiv gegen einen abstiegsreifen Gegner kaum einmal gefordert, konnte er auch im Spielaufbau Akzente setzen und hatte seine Füße etwa vor dem erlösenden 1:0 durch Ante Rebic (54.) im Spiel.

Die Kette steht – unabhängig von der Besetzung

Natürlich ist es nicht nur dem Neuzugang zu verdanken, dass die Frankfurter Defensive derzeit selbst hochdekorierten Offensivreihen den Zutritt zum Strafraum verwehrt. Die Dreierkette lebt von der Qualität ihrer sämtlichen Mitglieder und, was besonders auffällt, sie leidet auch nicht unter der jüngsten Rotation. Fragen Sie mal bei Schachtar Donezk nach, einem Team, das seit Jahren zum Inventar in der Champions League zählt und in 180 Minuten gegen die Eintracht gerade einmal neun Abschlüsse aufs Tor brachte.

Weitere Informationen Steubing im heimspiel! Was ist in dieser Saison möglich? Und wohin geht der Weg von Eintracht Frankfurt in den kommenden Jahren? Diese Fragen beantwortet Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing am Montag im heimspiel!. Steubing ist ab 23 Uhr im hr-fernsehen zu Gast. Ende der weiteren Informationen

In den drei vergangenen Spielen schickte Trainer Adi Hütter drei verschiedene Besetzungen aufs Feld – mal mit Hinteregger im Zentrum, mal klassisch mit "Libero" Makoto Hasebe, mal mit Abraham. Seit dem Dortmunder Spiel am 2. Februar (1:1) immer dabei: Hinteregger und Evan N’Dicka, der hochtalentierte Lehrling im Frankfurter Türsteher-Club, einer der strengsten Türen der Bundesliga.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video hr-Reporter: "Der Sieg hätte viel höher ausfallen können" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Almamy fügt sich nahtlos ein

Vollwertiges Mitglied, wenn auch mit seinen 1,83 Metern nicht ganz so hoch aufgeschossen wie seine Kollegen, ist seit Sonntag auch Almamy Touré. Der aus Monaco gekommene Franzose machte in seinem ersten Pflichtspiel für den Bundesligisten einen unaufgeregten Eindruck, "als wäre er schon immer bei uns", wie Sportdirektor Hübner anmerkte.

Da störte es auch nicht, dass Hasebe erneut im zentralen Mittelfeld aushelfen musste. Der Japaner ersetzte auf der Doppelsechs in Hannover erneut Gelson Fernandes, der aufgrund von Oberschenkelproblemen fehlte. Noch im Winter wäre es kaum denkbar gewesen, Hasebe aus der Abwehrkette herauszuziehen. Doch dank Hinteregger kann sich Hütter auch diesen Luxus mittlerweile leisten.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am montag, 25.2.2019, 23 Uhr