Auf Eintracht Frankfurt wartet mit dem Tabellenführer aus Dortmund der erste Prüfstein im neuen Jahr. Die Statistik spricht klar gegen die Hessen.

Für Borussia Dortmund geht es darum, im Fernduell mit den Bayern keine Punkte liegen zu lassen, die Frankfurter möchten gegen den BVB die spielerische Wende schaffen. Denn die Leistungskurve zeigte im neuen Jahr eher nach unten.

Die Ausgangslage

Fünfter gegen Erster. Eintracht gegen Dortmund. Am Samstag (15.30 Uhr) ist in der Frankfurter Arena alles angerichtet für ein absolutes Topspiel. Die Vorzeichen sind vor der Partie bei den beiden Teams jedoch unterschiedlich. Rein punktetechnisch sind sowohl die Hessen als auch die Borussen stark in die Rückrunde gestartet. Die Frankfurter sammelten in zwei Spielen vier Punkte, der BVB sogar sechs. Spielerisch sieht das jedoch anders aus.

Während die Borussen beim 5:1 in Hannover am vergangenen Wochenende und beim 1:0 in Leipzig eine Woche zuvor absolut zu überzeugen wussten, läuft die Eintracht ihrer Hinrunden-Form noch ein wenig hinterher. Besonders deutlich wurde das beim Auswärts-Auftritt in Bremen vor sieben Tagen. In der Offensive war die Eintracht zwar effizient wie eh und je, in der Defensive lief jedoch nicht viel zusammen. Ohne eine Steigerung in der Abwehr dürfte es gegen diese Borussia ein böses Erwachen geben.

Das Personal

Tuta, Martin Hinteregger, Almany Touré: Am letzten Tag der Transferperiode schlugen die Frankfurter auf dem Transfermarkt noch einmal mächtig zu. Einer aus dem Abwehr-Trio könnte es auch direkt in die Startelf der Hessen schaffen. Da Kapitän David Abraham mit Waden-Problemen auszufallen droht, muss Trainer Adi Hütter seine Dreierkette umstellen. Die Chance für Hinteregger. Über ihn sagt der Eintracht-Coach: "Er ist ein absolutes Thema für das Spiel."

Zudem dürfte Evan N’Dicka für Simon Falette in die Startelf zurückkehren. Auch Gelson Fernandes ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei, er wird wieder an der Seite von Sebastian Rode auflaufen. In der Offensive könnte Hütter eine Spur zurückfahren und ein Mitglied seines Büffel-Trios auf die Bank setzen. Gut möglich, dass es Luka Jovic trifft. Für ihn dürfte Mijat Gacinovic in die Startelf rücken.

So könnte die Eintracht spielen: Trapp - Hinteregger, Hasebe, N‘Dicka, - Fernandes - da Costa, Rode, Gacinovic, Kostic - Rebic, Haller

Bei Borussia Dortmund bleibt die Innenverteidigung das große Fragezeichen. Manuel Akanji (Hüfte) und Dan-Axel Zagadou (Trainingsrückstand nach Fußprellung) fehlen weiterhin. Deswegen dürfte Julian Weigl wieder im Abwehr-Zentrum auflaufen. Sonst hat Borussen-Coach Lucien Favre die Qual der Wahl – besonders in der Offensive.

So könnte Dortmund spielen: Bürki - Hakimi, Weigl, Diallo, Schmelzer - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Götze

Das sagen die Trainer

Adi Hütter: "Es wird auf sehr vieles ankommen. Der BVB ist in der Offensive unglaublich variabel, hat viele torgefährliche Spieler. Sie sind dazu sehr kompakt. Lucien Favre bevorzugt eine absolute Ordnung auf dem Spielfeld. Ihr Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive ist zudem überragend."

Lucien Favre (Borussia Dortmund): "In diesem 3-4-1-2-System ist die Eintracht brandgefährlich. Sie können selbst spielen und kontern und sind gut vor dem Tor. Es sind aber nicht nur die Drei da vorne. Insgesamt haben sie eine sehr gute Mannschaft."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Achtung, Attacke! Am Samstag ist in Frankfurt nahezu die komplette Spitze der Bundesliga-Torjägerliste unter sich. Paco Alcacer und Marco Reus haben jeweils zwölf Mal getroffen, Luka Jovic sogar 13 Mal, Sebastien Haller immerhin elf Mal. Nur Robert Lewandowski reiht sich mit zwölf Treffern noch in diese Phalanx ein. Ein Blick auf die Torjägerliste nach dem Spieltag dürfte daher auch ein Indiz für den Ausgang der Partie am Samstagmittag sein.

Gut möglich aber, dass die Zuschauer nur die Hälfte dieses Tor-Quartetts von Beginn an auf dem Platz sehen. Alcacer könnte bei den Borussen ebenso als Joker fungieren wie Jovic bei der Eintracht. Klar ist: In der Spitze dürfte sich diese Partie am Ende entscheiden.

Die Statistik des Spiels

Wir können es leider nicht verschweigen, aber: Borussia Dortmund ist das einzige Team der Bundesliga, das in dieser Saison noch kein Spiel gegen ein Team aus den Top 5 verloren hat. Geht es gegen die Großen in der Liga, ist der BVB immer zur Stelle. Und es wird leider nicht besser: Die Frankfurter haben gegen ein Team aus den Top 5, noch kein einziges Pünktchen geholt. Gibt es gegen die Dortmunder die nächste Pleite? Gute Vorzeichen sehen vor dem Spiel jedenfalls definitiv anders aus.