Die Eintracht-Ekstase in Videos

Wie lange haben die Fans auf diesen Moment gewartet? Eintracht Frankfurt hat endlich wieder einen Titel in die Heimat gebracht. Der Rest war Feiern, Singen und eine Taktikschulung à la Kevin-Prince Boateng. Die emotionalsten Momente des Pokalwochenendes im Video.

Bescheidenheit hat einen Namen: Alex Meier. Ob der Fußballgott überhaupt als Balkon-Redner eingeplant war, ist nicht überliefert. Es sah zumindest nicht danach aus. Weil gefühlt 12.000 Kehlen aber permanent eine Rede der Eintracht-Ikone forderten, bekam der Veteran das Mikrofon zwangsweise in die Hand gedrückt. Und wenn man so lange schon in Frankfurt ist wie Alex Meier, dann weiß man, welches Lied man anzustimmen hat.

Ein begnadeter Fußballer ist er ja. Vielleicht aber ist Kevin-Prince Boateng am Mikro noch eine Spur stärker als mit der Pille am Fuß. Wer’s nicht glaubt, schaut sich doch bitte diesen Lobgesang auf "Bruder" Ante Rebic an.

Die Finnen-Spinne sagt "Tschüss". Lukas Hradecky wird der Eintracht in der kommenden Saison nicht nur wegen seiner Reflexe fehlen. Der Sonnyboy hatte immer einen flotten Spruch auf Lager – und das in seinem speziellen Hradecky-Deutsch. Sein Interview auf dem Weg zum Frankfurter Römer, nach sieben bis zehn Minuten Schlaf in der Nacht zuvor, ist jetzt schon "legendärisch".

Das Schönste ist doch immer, dass man bei solchen Feiern auch Mal die Leute hinter den Kulissen besser kennenlernt. Torwarttrainer Moppes Petz zum Beispiel. Ein Frankfurter Urgestein der alten Schule – und als Ein-Mann-Band eine echte Stimmungskanone.

Zum Abschluss noch ein Bonus-Video, das keiner weiteren Erklärung bedarf. Eines, das man sich immer und immer wieder angucken könnte. Und sollte!