Eintracht empfängt Leipzig: Stress pur am Sonntagabend

Die einen im siebten Himmel, die anderen zerstritten und bedient: Mit Frankfurt und Leipzig treffen am Wochenende zwei Europacup-Starter aufeinander. Eintracht-Trainer Hütter stellt sein Team auf ein stressiges Spiel ein. Rebic könnte zurückkehren.

Vize-Weltmeister Ante Rebic steht beim deutschen Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt nach mehreren Verletzungen vor der Rückkehr. Der 25 Jahre alte Kroate könnte nach Fußproblemen am Sonntag (18 Uhr) gegen RB Leipzig erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit zum Einsatz kommen, wie Trainer Adi Hütter am Freitag ankündigte.

"Rebic wird mitunter eine Option sein, ja", sagte der Österreicher. Der Kroate laborierte nach seinem WM-Einsatz an mehreren Verletzungen und kam lediglich im Supercup zu einem Kurzeinsatz. Die Offensive der Hessen hatte zuletzt unter dem Ausfall des Stars gelitten.

Eintracht hofft auf die Wende

Beim Duell der Europa-League-Starter mit Leipzig erwartet Hütter eine harte Aufgabe. "Es wird Stressfußball sein", sagte er weniger als 24 Stunden nach dem überraschenden 2:1 bei Olympique Marseille am Donnerstagabend in der Europa League. Nach Niederlagen gegen Bremen (1:2) und Dortmund (1:3) soll der erfolgreiche Europa-Start nun der Wendepunkt sein. "Es könnte möglicherweise auch eine Initialzündung sein für die Spieler", sagte Hütter.

Weitere Informationen So könnte die Eintracht spielen Trapp – da Costa, Abraham, N’Dicka, Tawatha – de Guzman, Torro – Müller, Gacinovic, Kostic - Jovic Ende der weiteren Informationen

Beim Gegner der Hessen ist nach der Europacup-Niederlage gegen Schwesterverein RB Salzburg (2:3) Feuer unterm Dach. Leipzigs Trainer Ralf Rangnick sah „dringenden Redebedarf“ mit seiner Mannschaft. Er wolle nun mit den Spielern ins Rennen gehen, mit denen er das Spiel auch gewinnen kann. "Das hat was mit Einstellung und Mentalität zu tun", sagte Rangnick und sieht bei der Eintracht "rein physisch Chancengleichheit". Zudem fordert er von seiner Mannschaft "eine klare Reaktion auf das Spiel".

Aus drei mach zwei: Willems muss nochmal zuschauen

Auf Seiten der Eintracht fällt Jetro Willems weiter rotgesperrt aus. Das DFB-Bundesgericht reduzierte die Sperre des Niederländers am Freitag aber von drei Spielen auf zwei. Zudem muss Willems eine Geldstrafe von 15.000 Euro bezahlen, wie der Verband mitteilte. Willems war für seine Tätlichkeit im Spiel gegen Werder Bremen (1:3) zunächst vom Sportgericht für drei Spiele gesperrt worden, doch der Profi legte dagegen Berufung ein.

Weitere Informationen Die Begegnung ist am Samstag Thema im hr-heimspiel! (17.15 Uhr). Ende der weiteren Informationen

Der Außenverteidiger, der beim 2:1 bei Olympique Marseille am Donnerstag mit einer Gelb-Roten-Karte schon wieder vom Platz flog, kann damit schon in der kommenden Woche gegen Gladbach wieder spielen.