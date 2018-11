Premiere für die Eintracht-Fans: Beim Spiel auf Zypern dürfen die Frankfurter Anhänger internationel endlich auch auswärts dabei sein. Für manche ist das eine Urlaubsreise, für andere eher eine Ochsentour.

Wenn Schiedsrichter Tiago Martins am Donnerstag um 18.55 Uhr die Partie der Eintracht bei Apollon Limassol anpfeift, endet für die Frankfurter Fans eine Durstrecke. Erstmals nach 1.723 Tagen (damals 2:2 gegen den FC Porto) dürfen die Anhänger wieder bei einem internationalen Auswärtsspiel der Hessen live vor Ort dabei sein. Das erste Gruppenspiel bei Olympique Marseille war ja ein Geisterspiel.

Gespielt wird in Nikosia

Umso größer ist die Vorfreude auf die Reise auf die drittgrößte Mittelmeerinsel nach Sizilien und Sardinien. Gespielt wird allerdings nicht in der zweitgrößten Stadt Limassol an der Südküste. Das 13.331 Zuschauer fassende Tsirio Stadion entspricht nicht den Anforderungen der UEFA. Stattdessen wird die Begegnung im für 22.589 Zuschauer Platz bietenden GSP-Stadion – dem Gymnastikos Syllogos Pankipria – ausgetragen. Bereits vor fünf Jahren hatten die Hessen dort gegen APOEL Nikosia gespielt.

Wer am internationalen Flughafen in Larnaka landet, muss mit dem Auto noch rund 40 Kilometer nordöstlich fahren. Obwohl die Pleite der Billig-Airline Cobalt-Air vor einigen Wochen für Umstände sorgte, werden sich am Ende rund 5.000 Fans der Eintracht - rund 4.300 Karten wurden verkauft - auf den Weg auf die Insel machen. Über London, Thessaloniki oder per Direktflug reisten die Anhänger an.

Urlaub auf der einen, "Ochsentour" auf der anderen Seite

Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad lockten einige zur frühzeitigen Anreise, sie konnten die Europa-League-Partie mit einer Urlaubsreise verknüpfen. In Zypern gibt es einiges zu sehen: Der Hafen von Limassol lädt zum Fischessen ein, flaniert werden kann auf der Ledrastraße in Nikosia und auch der Blick aus dem Shacolas Tower über die Stadt ist lohnenswert.

Doch es gibt auch die Fans, die nicht die nötige Zeit aufbringen und sich frei nehmen konnten. Für den Preis von 430 Euro für Flug, Bustransfer und Ticket begeben sich Hartgesottene mit der Fan- und Förderabteilung der Eintracht auf eine wahre "Ochsentour". Der Flieger nach Zypern startet am Donnerstag bei Tagesanbruch um sechs Uhr. Nach Landung in Larnaka wartet ein Shuttlebus für die Weiterfahrt direkt ans Stadion nach Nikosia. Nach Abpfiff gegen 21 Uhr startet die Rückreise, 24 Stunden nach dem Startschuss landet man am Freitag um sechs Uhr Früh wieder in Frankfurt.