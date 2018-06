Alex Meier mag bei der Eintracht keinen neuen Vertrag bekommen, zumindest bei einigen Frankfurter Fans ist das Thema aber noch nicht beendet: Am Sonntagabend wollen sie für den langjährigen Stürmer demonstrieren.

Fußballspieler bekommen beim Abschied mal einen Blumenstrauß, mal ein paar Erinnerungsfotos, doch der "Fußballgott" kriegt in Frankfurt gleich eine Demonstration. Zumindest ist eine geplant, und zwar für Sonntagabend am Stadion im Stadtwald. Eintracht-Fan und Initiator Marco Russo will mit der offiziell angemeldeten Aktion vor allem ein "Zeichen setzen", wie er dem hr1-heimspiel! am Samstag erklärte. "Auch wenn wir damit vermutlich nichts beim Vorstand erreichen, hat es eine große symbolische Wirkung."

Russo hatte über Facebook zu der Demonstration aufgerufen, bis Sonntagmittag haben mehr als 1.000 Menschen versprochen, teilzunehmen, mehr als 5.000 klickten auf "interessiert" – was auch immer diese Zahlen wert sind. Initiator Russo hofft auf 2.000 bis 2.500 Teilnehmer, Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Die Polizei rechnet auf Nachfrage mit einem ruhigen Event.

Meier über Aus traurig

Hintergrund der Proteste ist das Aus der 14 Jahre währenden Karriere von Meier bei der Eintracht Ende Mai. Per Pressemitteilung erklärten die Frankfurter Verantwortlichen damals, dass man den auslaufenden Vertrag mit der Club-Legende nicht mehr verlängern werde. "Wir müssen sagen, dass wir hier aus sportlichen Gründen eine Veränderung anstreben und auf jüngere Spieler setzen möchten", teilte Sportvorstand Fredi Bobic mit.

Das kam zwar nicht wirklich unerwartet, traf aber viele Fans und auch den Spieler selbst hart. "Es wird ein komisches Gefühl sein, nicht real, wenn du nicht nach Frankfurt zurückkommen wirst, um mit der Vorbereitung anzufangen“, sagte er dem hr-sport. Daran wird sich auch mit der Demo nichts ändern, ein Ehrerbietung für den Stürmer ist es aber trotzdem.

