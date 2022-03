Gegen Betis Sevilla will Eintracht Frankfurt den Einzug ins Europa-League-Viertelfinale perfekt machen. Erinnerungen an die magischen Nächte 2018/19 werden wach.

Flutlicht an - die Europa League ruft! Eintracht Frankfurt geht mit einem knappen Vorsprung in das Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Betis. Vor 25.000 Zuschauern wird der Anpfiff am Donnerstag um 21 Uhr ertönen. hr-iNFO überträgt die Partie live und in voller Länge .

Die Ausgangslage

Komplizierte Rechenspiele gibt es keine. Eintracht Frankfurt geht mit einer 2:1-Führung in das zweite Duell gegen Real Betis. Sollten die Hessen nicht verlieren, dann stehen sie im Viertelfinale der Europa League. Da die Auswärtstor-Regel seit dieser Saison nicht mehr gilt, bedeutet jede Niederlage mit einem Tor Unterschied Verlängerung und möglicherweise Elfmeterschießen. Dieses Szenario wollen die Frankfurter unbedingt vermeiden und den Schwung nach drei Siegen in Serie mitnehmen.

Real Betis steht bereits vor Pflichtspiel Nummer 19 (!) im Jahr 2022. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Atletico Madrid (1:3) und die Eintracht gab es am vergangenen Spieltag einen knappen 1:0-Erfolg gegen Bilbao. In der LaLiga belegt das Team aktuell Rang fünf, der Einzug in die Champions League ist möglich. Damit Real Betis weiterhin vom Europa-League-Sieg träumen darf, benötigen die Andalusier einen Sieg. Ein Mutmacher für die Gäste: In der Auswärtstabelle stehen sie auf Rang zwei.

Das Personal

"Ich bin immer froh, wenn alle Spieler fit sind und uns zur Verfügung stehen", sagte Trainer Oliver Glasner. Auch die für dieses Duell zuvor noch fraglichen Akteure Danny da Costa, Sebastian Rode und vor allem Jesper Lindström sind dabei. Einzig bei Ragnar Ache reicht die Zeit nicht für eine Rückkehr in den Kader.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Betis Sevilla spielen Bild © hessenschau.de

So könnte Real Betis spielen:

Silva - Sabaly, Pezzella, Gonzalez, Miranda - Carvalho, Rodriguez - Canales, Fekir, Juanmi - Jose

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Wir müssen eine Topleistung auf den Platz bringen und physisch und mental an unsere Grenzen gehen. Real Betis kann Situationen spielerisch lösen, da müssen wir wach bleiben. Wir dürfen keine Luftschlösser bauen oder uns Gedanken darüber machen, wohin die Reise geht, sondern wir müssen alles Schritt für Schritt abarbeiten."

Manuel Pellegrini: "Wir wissen, dass wir gegen eine starke Mannschaft spielen. Wir müssen defensiv stabil und das erste Tor schießen. Sollte die Eintracht in Führung gehen, dann würden wir zwar nicht verzweifeln. Doch es ist dann schwierig einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen. Wenn wir zuerst treffen, dann gleichen wir immerhin das Ergebnis aus."

Auf diese Spieler gilt es zu achten:

Elf Eintracht-Akteure wirkten bereits in der Saison 2018/19 mit. Damals marschierte das Team bis ins Halbfinale durch und erlebte etliche Gänsehautmomente. Trapp war vor drei Jahren schon Schlüsselfigur. Bei ihm werden Erinnerungen wach: "Die Spieler, die damals dabei waren, erzählen immer noch von diesen Reisen. Jeder hat den Ehrgeiz, so etwas auch miterleben zu wollen." Bei dem Unterfangen, "das Maximale" zu erreichen und in die Europa-League-Spuren zu treten, wird es auch wieder auf ihn ankommen. Trapp rettete der Eintracht in dieser Saison mit starken Paraden schon viele Punkte.

Bei Real Betis ist Nabil Fekir Dreh- und Angelpunkt. Der Franzose traf auch im Hinspiel mit einer tollen Einzelaktion. In 37 Pflichtspielen stehen zehn Treffer und sieben Vorlagen auf dem Konto des Offensivkünstlers.

Die Zahl des Spiels

Bleibt die "0" bei der Eintracht stehen? Frankfurt hat noch keines der sieben Saisonspiele in der Europa League verloren. Sollten die Hessen diese Bilanz ausbauen, dann ziehen sie sicher ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein und dürfen weiter vom ersten Europapokal-Sieg seit 1980 träumen.