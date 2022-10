Bundesliga-Alltag zwischen zwei wichtigen Champions-League-Duellen. Eintracht Frankfurt muss in Bochum auf Randal Kolo Muani verzichten. Wer stürmt für ihn?

Oliver Glasner zählt zu der Sorte Trainer, die nur dann wechseln, wenn es einen handfesten Grund wie Sperre oder Verletzung gibt. "Ich werde nicht nach Alter, sondern nur nach dem Zustand der Spieler rotieren. Das ist auch der Sinn der Rotation. Wir sind dann der Meinung, dass der Spieler in dieser Begegnung an diesem Tag wichtiger und wahrscheinlich auch besser passt, als ein anderer Spieler", so der Coach von Eintracht Frankfurt.

Glasner gibt Götze eine Einsatzgarantie

Vor dem Bundesliga-Duell beim Tabellenschlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) stellen sich dennoch zwangsläufig spannende Fragen nach der Rotation. Ist Mario Götze wieder fit? Wie ersetzt Glasner den gelb-rot-gesperrten Randal Kolo Muani? Und kann Makoto Hasebe nach seiner heroischen Leistung im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur wieder mitwirken?

Die Lage bei Götze ist eindeutig und schnell erzählt. Glasner stellte klar: "Mario hat heute ohne Probleme trainiert. Er wird definitiv spielen, wenn er bei 100 Prozent ist." Einsatzgarantie also für den Weltmeister. Etwas schwieriger zu beantworten ist die Sturm-Frage. Senkrechtstarter Kolo Muani war zuletzt unumstritten und lieferte sieben Scorerpunkte. Als Ersatz stehen gleich zwei Kandidaten bereit.

Eintracht mit Doppelspitze in Bochum?

Die Worte vom Trainer deuten auf ein enges Rennen hin: "Lucas Alario und Rafael Borré sind sehr nah dran, in die Startelf zu rücken, um Kolo Muani zu ersetzen." Beide Angreifer können mit ihrer aktuellen Situation nicht zufrieden sein. Europa-League-Held Borré stand in fünf von 13 Pflichtspielen in der Startelf, Sechs-Millionen-Neuzugang Alario bislang sogar nur einmal. Der 29-Jährige wurde in den vergangenen drei Pflichtspielen nicht mehr eingewechselt.

In Bochum könnte das Duo gemeinsam beginnen. Glasner weiß um die Flexibilität, die ihm der Kader ermöglicht. Eine Doppelspitze ist somit nicht auszuschließen.

Wie fit ist Hasebe?

Die Frage nach der Rotation stellt sich auch mit Blick auf die Defensive. Muss Eintracht-Oldie Hasebe durchschnaufen und Kraft tanken? Sollte der 38-Jährige eine Pause benötigen, traut Glasner die Vertreter-Rolle neben Tuta auch Neuzugang Hrvoje Smolcic zu.

Das Mantra von Ex-Trainer Adi Hütter, ein Linksfuß auf links und ein Rechtsfuß auf rechts, ist bei Glasner nicht in Stein gemeißelt. Sprich: Sollte Tuta als letzter Mann agieren, könnten die beiden Linksfüßer Smolcic und Evan N'Dicka neben dem Brasilianer verteidigen. Auch die Systemumstellung ist kein Tabu. "Wir wollen variabel sein und in Dreier- sowie Viererkette spielen können", betonte Glasner.

Der Blick geht auch schon nach London

Wichtiger als die Aufstellung ist dem Coach die Einstellung seiner Mannschaft: "Wir täten gut daran, nicht auf die Tabelle zu schauen. Wir können gegen den Ersten gewinnen und im nächsten Spiel gegen den Letzten verlieren." Es wäre vor dem Schlüsselduell in der Champions League bei den Spurs von besonderer Bedeutung die gute Bundesliga-Serie (zehn Punkte aus vier Pflichtspielen) auch beim bislang noch sieglosen VfL (erst ein Punkt) fortzusetzen.