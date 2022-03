Betis Sevilla ist eine der Überraschungen der spanischen Liga - dank eines Bauingenieurs an der Seitenlinie und einem Ex-Wunderkind auf dem Platz. Der Gegner von Eintracht Frankfurt im Portrait.

Loca-tag 'story_video_livestream_intro_sr' not found Livestream Europa League live: Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt [zum hr-inforadio.de Livestream ] Live Bild © hessenschau.de Loca-tag 'story_video_livestream__outro_sr' not found

Es ist wieder Europapokal-Zeit für Eintracht Frankfurt: Das Team von Trainer Oliver Glasner tritt am Mittwoch (18.45 Uhr im Audio-Livestream) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Betis Sevilla an. Wir stellen Ihnen den Gegner vor.

Die Geschichte

Auch wenn man es bei Eintrachts Europacup-Gegner nicht gern hören wird, aber Real Betis Balompie ist in Sevilla nur der zweite Klub am Platz. Lokalrivale FC Sevilla existiert bereits seit 1905, Betis wurde 1907 als España Balompié gegründet, von Studenten einer Polytechnik-Schule. Das Wort Balompie ist ein altes spanisches Wort für Fußball, Betis bezieht sich auf das alte lateinische Wort baetis, was in der Römerzeit der Name des Flusses Guadalquivir war, der durch Sevilla fließt. Die Rivalität zum FC Sevilla ist legendär, bereits das erste Derby 1915 musste abgebrochen werden, weil wütende Fans den Platz stürmten. In Spanien gilt das Derbi Sevillano als das heißeste Derby des Landes.

Der Klub wurde bisher einmal spanischer Meister, anno 1935 konnten Los Verdiblancos (Die Grünweißen) ihren größten Triumph feiern. Im Trophäenschrank stehen aber auch zwei Pokalsiege, deren letzter 2005 gefeiert wurde. Ansonsten ist der Klub in der spanischen Liga meist eher Nebendarsteller und musste in seiner Historie auch satte elf Abstiege schlucken. Besonders bitter deren letzter: In der Saison 2013/14 spielte Betis in der Europa League und scheiterte im Sechzehntelfinale am Stadtrivalen FC Sevilla, in der Liga wurde man daraufhin Tabellenletzter. Immerhin: Seit dem letzten Aufstieg 2015 läuft es aber besser, Betis ist bereits das zweite Mal seither im Europacup vertreten.

Videobeitrag Video Eintracht-Fans feiern vor Spiel in Sevilla Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der Trainer

An der Seitenlinie steht ein echtes Schwergewicht der Trainerzunft: Manuel Pellegrini. Der Chilene ist seit 36 Jahren im Geschäft, hat Meisterschaften in vier Ländern gewonnen - unter anderem die Premier League mit Manchester City - und leitete auch eine Saison lang die Königlichen von Real Madrid an. Dort hatte man mit Pellegrini keine Geduld, nach einer titellosen Saison war Schluss. Dabei war auch dem damaligen Real-Sportdirektor Jorge Valdano klar: "Wenn man ihm Zeit gibt, formt er dir eine gute Mannschaft."

Das stellt Pellegrini nun bei Betis unter Beweis, wo er aus einer Mannschaft voller Hochbegabter, denen andernorts der Durchbruch verwehrt blieb, eine spannende Mannschaft geformt hat, die in der Primera Division bis vor kurzem noch Dritter war. Pellegrini hält im Ligaalltag an seiner 4-2-3-1-Taktik fest und ist absoluter Verfechter des Offensivfußballs. Übrigens: Pellegrini hätte auch anderweitig Karriere machen können. Vor seinem Start als Profifußballer studierte Pellegrini Bauingenieurwesen und schloss mit Bestnoten ab. Den Spitznamen "Ingenieur" hat er sich bewahrt.

Der Star

Die Zeichen standen stark auf Weltkarriere: 2009 betrat ein damals 18 Jahre alter Sergio Canales die Bühne der Primera Division, spielte sich rasch in die Stammelf seines Heimatklubs Racing Santander und in die Notizbücher der Topklubs, mit einer herausragenden Technik, Spielintelligenz, Unbekümmertheit und teils wunderschönen Toren. Und der spanische Fußball hatte ein neues Wunderkind. Aber wie es so ist mit Wunderkindern, wird nicht aus jedem auch ein Star.

Das Wichtigste zu Sevilla-Eintracht Die euphorische Europa-Reise geht weiter "Wir sind rechtzeitig wieder in Schuss": Nach der sehr erfolgreichen Gruppenphase greift die Eintracht wieder in den Europapokal ein. In Sevilla trifft sie auch auf alte Bekannte aus der Bundesliga. Zum Artikel

2010 ging Canales zu Real Madrid, wurde dem Hype nicht gerecht, zog nach einem Jahr zu Valencia weiter und riss sich das Kreuzband. Seither ist Canales von Verletzungen verfolgt wie kaum ein anderer Profi, das Kreuzband riss er sich insgesamt dreimal, hinzu kamen praktisch in jeder Saison diverse andere Verletzungen, die verhinderten, dass Canales sein großes Potential auch einlöste. Bis jetzt. Denn seit er 2018 bei Betis anheuerte, sind die Verletzungen seltener und Canales ein zentraler Faktor im Offensivspiel der Spanier geworden. Und das so sehr, dass er 2019 sogar doch noch für die spanische Nationalmannschaft debütierte, für die er seither zehnmal auflief. Ein echtes Happy End also.

Das Stadion

Das Estadio Benito Villamarín ist ein echtes Schmankerl für Fußballromantiker. Seit 1929 spielt Betis im nach einem ehemaligen Präsidenten benannten Stadion, das über drei sehr steil gebaute Stockwerke verfügt und nur auf einer Seite überdacht ist. Nass wird man in der andalusischen Sonne aber ja eh selten, davon können sich 60.721 Fans bei ausverkauftem Haus selbst überzeugen.

Videobeitrag Video Eintracht Frankfurt: mit voller Fan-Power nach Sevilla Video Bild © Imago Images/Adobe Stock: Marco Desscouleurs, Tomas Hulik Ende des Videobeitrags