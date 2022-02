Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel in Stuttgart

Nach drei sieglosen Spielen im Jahr 2022 soll für Eintracht Frankfurt in Stuttgart endlich der erste Dreier her. Das wird nach den Ausfällen von Filip Kostic und Daichi Kamada gar nicht so einfach. Das Wichtigste zum Spiel.

Audiobeitrag Audio Die Eintracht-PK vor dem Spiel beim VfB Stuttgart Audio Oliver Glasner Bild © hessenschau.de Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt wartet im Jahr 2022 weiter auf den ersten Sieg. Der soll nun am Samstag im vierten Spiel beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart (15.30 Uhr) klappen. Stimmungstechnisch gab es vor der Partie einen ersten Erfolg für beide Teams: Statt der ursprünglich geplanten 6.000 dürfen nach Verhandlungen des VfB mit dem Land Baden-Württemberg 10.000 Zuschauer ins Stuttgarter Stadion.

Die Ausgangslage

Sowohl Eintracht Frankfurt als auch der VfB Stuttgart sind nicht sonderlich gut aus den Startlöchern gekommen. Beide Klubs haben in den drei Rückrunden-Spielen im Jahr 2022 jeweils nur einen Punkt geholt. Weniger auf dem Konto hat keine andere Bundesliga-Mannschaft.

Die Eintracht hat die ersehnten Europapokal-Plätze somit etwas aus den Augen verloren. Der VfB steckt als Tabellen-Vorletzter tief drin im Abstiegs-Schlamassel. Ein Sieg würde beiden Teams extrem weiterhelfen. Die Eintracht hätte wieder Kontakt zu den internationalen Rängen, Stuttgart könnte unter Umständen einen direkten Abstiegsplatz verlassen.

Das Personal

Bei der Eintracht fehlt die K.-u.-K.-Offensive. Filip Kostic liegt mit grippalem Infekt und Fieber im Bett, Daichi Kamada erfreute sich nach seinem Muskelfaserriss Ende Januar zwar einer erstaunlich schnellen Genesung, für das Stuttgart-Spiel reicht es aber noch nicht. "Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Trainer Oliver Glasner. Für Kostic spielt Christopher Lenz, für Kamada könnte der wiedergenesene Jens Petter Hauge in die Startelf rücken.

Beim VfB Stuttgart sind sie heilfroh, dass die Langzeitverletzten Silas Katompa Mvumpa und Sasa Kalajdzic seit einigen Wochen wieder an Bord sind. Silas kann allerdings noch nicht über die volle Distanz spielen. "Er hat Luft für 60 Minuten. Wenn alles normal läuft, stehen die Chancen gut, dass er gegen Frankfurt auf dem Platz steht", sagt Trainer Pellegrino Matarazzo. Mit Tiago Tomas steht zudem ein Sturm-Neuzugang im Kader.

So könnte die Eintracht spielen:

Bild © hessenschau.de

So könnte Stuttgart spielen: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Silas, Endo, Mangala, Sosa - Führich, Tibidi - Kalajdzic

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Der VfB Stuttgart hatte zuletzt Probleme, Tore zu erzielen, weshalb sie wenige Punkte geholt haben. Aber sie sind fußballerisch richtig gut, sie haben viele junge Spieler, Tempo über die Außen und ein sehr gutes zentrales Mittelfeld mit Endo und Mangala. Aber wir sind gut vorbereitet."

Pellegrino Matarazzo: "Frankfurt pflegt einen sehr intensiven Spielstil. Sie laufen viel und bestreiten viele Zweikämpfe. Darüber hinaus verfügt die Mannschaft über eine gute Balance zwischen einem variablen Spielaufbau und dem direkten Spiel nach vorne. Wir werden über unsere Grenze hinausgehen müssen, um eine Chance zu haben."

Auf dieses Spieler gilt es zu achten

Lenz wird also den erkrankten Kostic auf der linken Außenbahn ersetzen. Für den gebürtigen Berliner, für den sein erstes Jahr in Frankfurt eine wahre Seuchensaison war, ist es der erste Einsatz im Jahr 2022. Mal schauen, ob es schon für 90 Minuten reicht. Dass er die Rolle anders interpretiert als der offensivere Kostic, ist klar. Beim von Glasner angesprochenen Tempo der Stuttgarter auf Außen, tut das dem Defensivspiel der Hessen aber vielleicht auch ganz gut.

Eine ähnlich schlimme Saison hat VfB-Angreifer Sasa Kalajdzic hinter sich. Mit einer Schulterverletzung verpasste er die komplette Hinrunde. Noch immer steht er ohne einen einzigen Saisontreffer da. Wenn das mal nur so bleibt.

Die Statistik des Spiels

Die Chancen sehen gut, dass die Eintracht in Stuttgart nicht allzu viele Tore kassiert. Zumindest hatten es die Stuttgarter in den vergangenen Spielen nicht so mit dem Toreschießen: Der VfB wartet seit fünf Spielen auf einen Treffer. Kombiniert mit einer anderen Statistik, nach der die vergangenen drei Duelle zwischen der Eintracht und dem VfB jeweils Unentschieden endeten, kann es für das aktuelle Spiel eigentlich nur ein logisches Ergebnis geben: 0:0.