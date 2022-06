Eintracht Frankfurts Pflichtspielauftakt im Pokal gegen Magdeburg ist terminiert worden. Das Spiel wird live im Ersten zu sehen sein. Auch die Spiele des SV Darmstadt 98 und der Offenbacher Kickers wurden terminiert.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Erste Hauptrunde der neuen DFB-Pokalsaison fix terminiert. Demnach muss Eintracht Frankfurt am Montag, dem 1. August zum Zweitligaaufsteiger 1.FC Magdeburg reisen, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Die Begegnung wird live in der ARD übertragen und bildet den Abschluss der vier Tage laufenden ersten Runde.

Für Eintracht Frankfurt wird es das erste Pflichtspiel 2022/23 sein. Am Wochenende darauf startet die Bundesliga. Am darauffolgenden Mittwoch, dem 10. August, wartet dann ein ganz besonderes Highlight auf die Hessen, wenn sie als Europa-League-Gewinner in Helsiniki um den UEFA-Supercup gegen Real Madrid spielen.

Lilien ebenfalls am Montag, OFC samstags

Ebenfalls am 1. August findet die Partie von Darmstadt 98 bei Drittligist Ingolstadt statt. Das Spiel der Lilien wird bereits um 18 Uhr angepfiffen. Bereits am Samstag, dem 30. Juli um 18 Uhr, empfangen die Offenbacher Kickers Fortuna Düsseldorf.