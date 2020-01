Die Eintracht hat sich die Dienste von U21-Nationalspieler Ragnar Ache gesichert. Es dauert allerdings noch ein halbes Jahr, bis er auch im Eintrachttrikot auflaufen wird.

Der Transfer von Stürmer Ragnar Ache von Sparta Rotterdam zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 21 Jahre alte Fußballprofi kehrt zur Saison 2020/21 in seine Heimatstadt zurück, wie der hessische Bundesligist bestätigte. Die Rückrunde absolviert der deutsche U21-Nationalspieler allerdings noch in Rotterdam.

U21-Debüt im November

Ache erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der Offensivspieler begann mit dem Fußball bei der SpVgg 03 Neu-Isenburg und zog im Alter von zehn Jahren mit seiner Mutter und Schwester nach Rotterdam. Im November gab er in Freiburg gegen Belgien sein Debüt in der deutschen U21-Auswahl. In den Niederlanden erzielte der 1,87-Meter-Mann in 17 Spielen fünf Tore und bereitete drei vor.

"Dass sich ein Spieler schon in der Vergangenheit häufiger öffentlich zur Eintracht und seiner Geburtsstadt bekannt hat, ist sicher nicht alltäglich und spricht für die Identifikation des Spielers mit unseren Zielen", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic in einer Pressemitteilung. "Ragnar wird unsere Möglichkeiten im Angriff zusätzlich erweitern und uns damit flexibler machen. Er besitzt alle Anlagen, perspektivisch eine gute Rolle bei uns einzunehmen." Man biete Ache alle Möglichkeiten und Zeit, um sich an das Bundesliganiveau zu gewöhnen.

Ache: "ein Traum"

"Ich habe elf Jahre hier gewohnt und immer die Eintracht geguckt", sagte der 21-Jährige bei seiner Vorstellung im offiziellen Vereins-TV. "Das ist ein Traum." Über die Ablösesumme machten die beiden Clubs keine Angaben, sie soll bei etwa zwei Millionen Euro liegen.

Aches Berater hatte bereits am Montag der niederländischen Tageszeitung "AD" bestätigt, dass der Transfer perfekt sei. Zu diesem Zeitpunkt sei es "nur noch um ein paar kleinere Details" zwischen den Clubs gegangen.