Verstärkung für die Defensive von Eintracht Frankfurt: Aurelio Buta von Royal Antwerpen schließt sich den Hessen ablösefrei an.

Audiobeitrag Audio Eintracht holt Buta aus Antwerpen Audio Aurelio Buta gegen Filip Kostic. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Nächste Defensiv-Verstärkung für Eintracht Frankfurt: Nach den bereits verkündeten Wechseln von Jerome Onguéné und Hrvoje Smolcic schlagen die Hessen erneut bei einem ablösefreien Spieler zu und sichern sich die Dienste von Aurelio Buta, der in der vergangenen Saison für Royal Antwerpen aktiv war. Was der hr-Sport bereits am Freitagvormittag berichtete, bestätigten die Hessen am Nachmittag.

"Aurelio vereint Schnelligkeit und Körperlichkeit sowie defensive Zuverlässigkeit und Offensivgefahr, bringt also ein gutes Gesamtpaket mit", lobte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Wir sind der Überzeugung, dass er mit 25 Jahren weiteren Entwicklungsspielraum besitzt."

Vertrag bis 2026

Der in Angola geborene Verteidiger erhält bei den Hessen einen Vertrag bis zum Sommer 2026 und soll der Ersatz sein für den nach Mainz wechselnden Danny da Costa sein. Die Frankfurter hatten in dieser Europa-League-Saison in der Gruppenphase schon Bekanntschaft mit Buta gemacht.

Der 25-Jährige hat in seiner Jugendzeit mehrere Spiele für portugiesische Auswahlmannschaften gemacht und begann seine Karriere bei Benfica Lissabon, ehe er 2018 nach Antwerpen wechselte.