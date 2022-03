Jetzt ist es offiziell: Axel Hellmann bleibt Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt. Wie der Verein am Montag bestätigte, hat der Club den Vertrag bis 2027 verlängert.

Eintracht Frankfurt hat die Vertragsverlängerung mit Vorstandssprecher Axel Hellmann bestätigt. Der 50-Jährige bindet sich nach einer Clubmitteilung vom Montag bis 2027 an die Eintracht. Über den neuen Kontrakt habe der Aufsichtsrat einstimmig entschieden. "Mit der Vertragsverlängerung wollen wir ein wichtiges Zeichen für Kontinuität und Stabilität setzen", sagte Aufsichtsratschef Philip Holzer. "Der Aufsichtsrat ist der festen Überzeugung, dass Axel die kommenden Herausforderungen mit seiner hohen Dynamik, Analytik und Innovation angehen wird." Mehrere Medien hatten zuvor über die Personalie berichtet.

Hellmanns Kontrakt wäre im kommenden Jahr ausgelaufen. Er arbeitet bei den Hessen bereits seit über zehn Jahren im Vorstand der Fußball AG und gilt als Kandidat für einen Platz im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL), das im August neu gewählt wird.

Hellmann lobt die Teamleistung

"In den vergangenen Jahren hat Axel Hellmann mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Eintracht Frankfurt zu einem attraktiven und modernen Klub in der Bundesliga und im internationalen Fußball zu entwickeln", sagte Aufsichtsboss Philip Holzer: "Wir sehen unseren AG-Vorstand derzeit sehr gut aufgestellt und sind sicher, dass er seine seriöse und erfolgreiche Arbeit fortsetzen wird."

Hellmann selbst bemühte sich indes, weniger über sich als mehr über die Zusammenarbeit im Vorstand zu sprechen. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel bewegt – hinsichtlich Tempo, Tiefe und Intensität mehr als andere Clubs. Das war eine Teamleistung", betonte er.

Aufgaben bleiben gleich

Seine Aufgaben, so der Vorstandssprecher, sollten künftig die gleichen bleiben. "Ich bin sehr froh, dass wir eine einheitliche Linie verfolgen, was der Club will und was der Club kann. Bei uns müssen die Dinge aus eigener Kraft funktionieren. Das bedeutet: Wir investieren, um daraus Kapitalkraft zu schöpfen.“