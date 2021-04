Bobic und Hütter vor dem Abschied Eintracht droht das Macht-Vakuum zur absoluten Unzeit

Fredi Bobic will zu Hertha BSC, Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach: Im Sommer steht Eintracht Frankfurt - Stand jetzt - ohne Trainer und Sportvorstand da. Es müssen schnell Lösungen her. Nur: Wer packt die Probleme an?