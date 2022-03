Rafael Borré vergab in Sevilla nicht nur einen Elfmeter.

Eintracht Frankfurt reist mit einem Sieg im Gepäck zurück aus Sevilla. Aber: Bei diesem Chancenwucher war viel mehr drin. Elfmeter-Vergeber Rafael Borré erhielt nach dem Spiel dennoch Unterstützung.

Audiobeitrag Audio Frankfurt nach dem Sieg in Sevilla: "Davon leben wir" Audio Djibril Sow beim Spiel in Sevilla. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Irgendwann konnte man gar nicht mehr hinsehen in Sevilla. Es waren in der zweiten Halbzeit einfach zu viele, zu gute Torchancen, die Eintracht Frankfurt beim Achtelfinal-Hinspiel bei Betis liegen ließ. Aus dem 2:1, das die Hessen sich in Andalusien erspielten, hätte im zweiten Abschnitt gut und gerne auch ein 3:1, 4:1 oder gar 5:1 werden können. Und genau dieser Umstand sorgte nach dem Spiel auch für ein bisschen Eintracht-Frust.

"In der zweiten Halbzeit hätten wir noch ein, zwei Tore machen müssen. Das ist das Einzige, was wir uns ein bisschen ankreiden müssen", erklärte der einmal mehr umsichtig agierende Martin Hinteregger nach der Partie. Das Bittere aus Sicht der Hessen: Genau diese (fehlende) Chancenverwertung sorgt nun dafür, dass das Rückspiel weiterhin offen ist.

Audiobeitrag Audio Hinteregger: "Müssen genau so zu Hause agieren" Audio Martin Hinteregger (r.) in Sevilla am Ball. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

"Schade, dass wir nur 2:1 gewonnen haben"

Ein einfaches 1:0 würde Betis reichen, um in die Verlängerung zu kommen. Die Auswärtstorregel gibt es seit dieser Saison nicht mehr. "Wenn uns einer vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir 2:1 gewinnen, hätten wir "Ja" gesagt. Aber wenn man dann unsere Dominanz und unsere Chancen sieht, ist es schade, dass wir nur 2:1 gewonnen haben", brachte Keeper Kevin Trapp die hessische Gefühlslage des Abends auf den Punkt.

Im Mittelpunkt beim Chancen-Vergeben: Stürmer Rafael Borré. Der Kolumbianer, eigentlich nicht als Chancentod verschrien, vergab nicht nur den Handelfmeter auf relativ klägliche Weise, sondern scheiterte im Anschluss gleich zweimal alleine vor Betis-Keeper Claudio Bravo. Alleine Borré hätte die Frankfurter schon ins Viertelfinale schießen können.

Audiobeitrag Audio So feiern die Eintracht-Fans in Sevilla Audio Eintracht-Fans im Stadion von Sevilla. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Krösche stellt sich vor Borré

Das war auch den Eintracht-Verantwortlichen bewusst. Sportvorstand Markus Krösche nahm den Angreifer daher auch direkt in Schutz. "Rafael ist extrem wichtig im Anlaufen, er ist ein sehr guter Auslöser für unser Pressing. Auch wenn er heute nicht die Tore gemacht hat, ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns", betonte der 41-Jährige.

Auch Trainer Oliver Glasner nahm Borré in Schutz. "Man muss auch sagen, dass der Torhüter richtig gut gehalten hat", betonte der Österreicher. "Daher ist das auf der einen Seite schade, aber andererseits trübt das nicht meine Stimmung, weil die Leistung insgesamt fantastisch war." Das Ergebnis jedoch war nur gut, hätte bei einer besseren Chancenverwertung aber auch fantastisch sein können.

Videobeitrag Video Eintracht Frankfurt: Die komplette Pressekonferenz nach dem Spiel in Sevilla Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags