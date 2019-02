Über ein halbes Jahr musste Timothy Chandler seinen Kollegen von der Tribüne aus zusehen. Jetzt fühlt er sich fit für einen Einsatz. Auch in anderen Mannschaftsteilen lichtet sich das Lazarett.

Im Wintertrainingslager in den USA war Chandler bereits dabei. Der Trainingsrückstand ist für den Verteidiger kein Thema mehr. "Probleme gibt es nicht mehr", sagt er, der seit Sommer wegen einer Knieverletzung außen vor war. Für den Europa-League-Kader wurde der 28-Jährige nun nachnominiert.

Paciencia wartet auf seinen ersten Einsatz

Ganz im Gegensatz übrigens zu den Neuzugängen Almamy Touré und Tuta. Letzterer weilt wegen "Passangelegenheiten" in seiner Heimat Brasilien und dürfte aktuell noch keine Alternative für den Kader sein. Touré stieg am Dienstag nach einer Oberschenkelzerrung immerhin ins Mannschaftstraining ein. Wann der Verteidiger zum Zuge kommen könnte, ist allerdings noch ungewiss. Mit Lucas Torró, der in der Hinrunde eine Adduktorenverletzung erlitten hatte, soll ein weiterer Langzeitverletzter in dieser Woche ins Training zurückkehren.

Schon länger wieder dabei ist Goncalo Paciencia. Wie Chandler mischte auch der Stürmer im Wintertrainingslager schon wieder mit und saß in den ersten drei Spielen der Rückrunde auf der Bank - auf sein erstes Bundesliga-Spiel wartet der Portugiese, der bislang nur einige Minuten im Pokal auflaufen durfte, allerdings nach wie vor.

Jovic und Abraham treten kürzer

Die Neuzugänge und Rückkehrer kann die Eintracht jedenfalls gut gebrauchen: Luka Jovic tritt aktuell wegen einer Magen-Darm-Erkrankung kürzer, auch Kapitän David Abraham trainiert nur individuell.

Vor allem Chandler scharrt mit den Hufen, die Eintracht-Spiele mal nicht mehr nur von der Tribüne verfolgen zu müssen. "Ich will jetzt jeden Tag hart arbeiten im Training", sagt er, macht sich aber selbst keinen Stress. "Dann schauen wir, wann es für die Nominierung reicht."