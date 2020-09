Eintracht Frankfurf darf in der Bundesliga nun doch vor Zuschauern spielen. Die Stadt hat einem Hygienekonzept des Bundesligisten zugestimmt, nun will der Verein seine Dauerkarteninhaber kontaktieren.

Die Zeit ohne Fans in der Frankfurter Arena ist bald vorbei: Die Stadt genehmigte am Freitag das Hygienekonzept der Eintracht, somit dürfen bereits zum ersten Bundesliga-Saisonspiel gegen Arminia Bielelfeld am 19. September (15.30 Uhr) 6.500 Zuschauer ins Stadion. Das bestätigten die Eintracht und die Stadt Frankfurt am Freitagmittag. Die Genehmigung umfasst auch das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am 3. Oktober (15.30 Uhr).

Erstmals seit dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen vor über sechs Monaten sind damit wieder Fans in der Arena zugelassen. "Wir sind den politischen Entscheidungsträgern, im Besonderen aber dem Frankfurter Gesundheitsdezernenten Stefan Majer und dem Frankfurter Gesundheitsamt um Amtsleiter Prof. Rene Gottschalk, ausgesprochen dankbar", erklärte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann in einem Statement.

Verein will Dauerkarteninhaber kontaktieren

Die Plätze sollen unter den Dauerkarteninhabern der Eintracht ausgelost werden. Der Verein will eigenen Angaben zufolge schnellstmöglich auf mögliche Zuschauer zugehen. Die erworbenen Eintrittskarten können übertragen werden, die Kontaktdaten des neuen Besitzers müssen aber bei der Eintracht hinterlegt werden.

Die jeweiligen Plätze im Stadion sollen dann nach einem speziellen Belegungsplan, der auch den Mindestabstand berücksichtigt, zugewiesen werden. Mit Blick auf das 33 Seiten umfassende Hygienekonzept sprach Hellmann von einer der "größten und komplexesten Herausforderungen, die wir in der Zeit bei der Eintracht vergegenwärtigen mussten". In Hessen gilt eigentlich eine Beschränkung von maximal 250 Personen für Großveranstaltungen im Freien.

Bundeseinheitliche Freigabe nicht vor Oktober

"Wie wir das in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens erleben, wird auch der Besuch eines Fußballspiels von zahlreichen Corona-bedingten Neuerungen und Einschränkungen geprägt sein, die vor allem der Verringerung der Infektionsgefahr dienen sollen", betonte Hellmann. "Das lässt sich nicht vermeiden und wird uns auch sicher noch eine längere Zeit begleiten."

Zuvor hatte bereits Ligarivale RB Leipzig grünes Licht für Heimspiele vor bis zu 8.500 Fans erhalten. Eine bundeseinheitliche Freigabe für die teilweise Zuschauer-Rückkehr in die Stadien wird nicht vor Ende Oktober erwartet.

Sendung: hr-iNFO, 11.09.2020, 12.30 Uhr