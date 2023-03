Der Eintracht droht eine Zerreißprobe zwischen Aufsichtsratboss Holzer und Vorstandschef Hellmann. Das angekündigte Krisengespräch wurde verschoben. Und der FAZ-Artikel, der den Machtkampf als erstes beschrieb, ist mittlerweile offline.

Was für ein Zufall. Da fliegt die kleine Eintracht-Delegation am späten Dienstagvormittag zum Champions-League-Rückspiel zur SSC Neapel und zwei Top-Funktionäre, die sonst immer dabei sind, fehlen: Vorstandssprecher Axel Hellmann und Aufsichtsratsboss Philip Holzer. Liegt das am Machtkampf zwischen Holzer und Hellmann, über den die FAZ am Montagabend exklusiv berichtete? Der Grund ist erst einmal einfach: Fast die gesamte Führungsebene der Eintracht boykottiert das Achtelfinal-Auswärtsspiel in Neapel. Nach der Aussperrung der eigenen Fans durch die Behörden in Italien wollen sie ein Zeichen setzen.

Holzer und Hellmann haben also Zeit zum Reden. Das Verhältnis zwischen beiden ist ziemlich angespannt. Werden jetzt Gräben zugeschüttet oder kommt es jetzt möglicherweise zu einer Eskalation? Zündstoff bietet das geplante Treffen allemal. Allein, dass vorab öffentlich wurde, dass Holzer Hellmann zum Gespräch bittet, kam bei einigen Entscheidungsträgern bei der Eintracht gar nicht gut an. Das Gespräch oder Krisengespräch – ganz, wie man will – sollte nach Informationen des hr-sport eigentlich am Montag stattfinden. Doch Hellmann soll den Termin abgesagt haben.

Nun soll er zeitnah nachgeholt werden, möglicherweise schon am Mittwoch oder Donnerstag. Auch da weilt der Rest der Eintracht noch weitgehend in Neapel. Der FAZ-Artikel, der detailliert über den Machtkampf und die möglichen Hintergründe informierte, ist auf der Internetseite der FAZ mittlerweile offline, sprich: nicht mehr zu lesen. Dazu passt möglicherweise die Information, dass die Anwälte von Holzer im Laufe des Dienstags eine Erklärung abgeben wollen. Möglicherweise geht es um vermeintlich falsche Tatsachen in der Presse-Berichterstattung.

Geht Hellmann im Sommer komplett zur DFL?

Wenn es denn zum Holzer-Hellmann-Treffen kommt, gibt auf jeden Fall viel zu besprechen. Der Aufsichtsratschef möchte nach Berichten und Gerüchten, nach denen Hellmann die Eintracht möglicherweise schon im Sommer komplett in Richtung Deutsche Fußball Liga (DFL) verlassen werde, wissen, was los ist. Bislang versieht Hellmann, dessen Vertrag bei der Eintracht noch bis 2027 läuft, den Job als DFL-Boss interimsmäßig zusammen mit Freiburgs Finanzvorstand Oliver Leki. Hellmann ist der Wunschkandidat der Bundesliga-Bosse, Leki kehrt im Sommer nach Freiburg zurück.

Holzer will wissen, was Hellmann wirklich will. Holzer selbst interpretiert seinen Posten als Aufsichtsratschef der Eintracht dabei äußerst offensiv. Da bleibt es nicht beim Aufsehen und Kontrollieren, der 57-Jährige wird oft aktiv. Der ehemalige Investmentbanker hält engen Kontakt zu Sportvorstand Markus Krösche, den er – im Auftrag des Vorstandes – im Mai 2021 zur Eintracht holte. Und er strebt auch sonst eine dominantere Rolle bei der Eintracht an. An vielen Stellen, bis hinein ins Alltagsgeschäft, ist er präsent. Auch als Redner vor der Mannschaft bei der Jubelfeier nach dem Europapokalsieg oder als Interessen-Vertreter auf der Mitgliederversammlung im vergangenen September. Denn Holzer ist nicht nur der Chef des Aufsichtsrates, sondern auch Anteilseigner.

Frustrierende Mitgliederversammlung für Holzer

Holzer und seinem ebenfalls vermögenden Geschäftspartner Stephen Orenstein gehören unter dem Namen "Freunde des Adlers" 16,81 Prozent der Aktien an der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Damit sind sie schon jetzt der größte Minderheitsaktionär, der Stammverein hält 67,89 Prozent der Anteile. Im vergangenen Sommer versuchten die "Freunde des Adlers" ihre Anteile zu erhöhen, auf mehr als 25 Prozent. Dieses Vorhaben wurde auf der Eintracht-Mitgliederversammlung im September erregt diskutiert und von den Mitgliedern mit großer Mehrheit abgewiesen. Diese beschlossen, dass kein Minderheitsaktionär mehr als 24,9 Prozent der Eintracht-Aktien anhäufen darf.

Eine Niederlage für Holzer. Dementsprechend sauer und geknickt soll der 57-Jährige nach der Entscheidung gewesen sein. Wie die FAZ berichtet, versuchten Holzer und Orenstein zudem, anderen Minderheitsaktionären wie Sven Janssen, Wolfgang Steubing und den "Freunden der Eintracht" ihre Anteile abzukaufen, was alle ablehnten. Insgesamt sorgte das Verhalten von Holzer in weiten Teilen des Vereins für Befremden. Auch dieser Aspekt ist Teil des Machtkampfes zwischen Holzer und Hellmann.

Deshalb stellt die FAZ die Frage: "Ob Holzer seinem Widerpart (Hellmann, Anm. d. Red.) im anstehenden Krisen-Gespräch zum Bleiben überredet oder ob er ihn lieber weglobt?" Zweiteres ist nicht auszuschließen. Denn wäre Hellmann weg, könnte Holzer eine noch aktivere Rolle bei der Eintracht spielen. Fakt ist: Nach sehr langer Zeit tobt bei der Eintracht mal wieder ein Machtkampf. Während die Spieler beim Champions-League-Spiel in Neapel weilen, werden sich Holzer und Hellmann treffen. Ob das Gespräch, das am Montag zunächst abgesagt worden war, Gräben zuschüttet oder der Machtkampf eher eskaliert? Das ist aktuell nicht abzusehen.