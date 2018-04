Erst Super-Joker, dann Dauer-Torschütze, jetzt Pokal-Held: Luka Jovic hat bei Eintracht Frankfurt einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Dabei steht der Serbe mit gerade einmal 20 Jahren noch am Anfang seiner Karriere.

Hoch stand Eintracht-Stürmer Luka Jovic in der Luft, den Rücken seitlich zum Tor, als er den Ball traf. Mit der Hacke, genau ins lange Eck des Schalker Kastens. Ob nun so gewollt oder eher als Vorlage gedacht, das Siegtor beim 1:0-Erfolg der Frankfurter auf Schalke war ein Treffer wie aus einer Zirkusvorstellung. Ein Ding, das man mal am Ende einer Trainingseinheit versucht – aber doch nicht im Halbfinale des DFB-Pokals. Im bisher wichtigsten Spiel der Karriere.

"Dafür ist er da als Angreifer. Ich freue mich, dass wir ihn in unsere Reihen haben", sagte Trainer Niko Kovac fast lapidar über sein Sturm-Juwel. Bei Eintracht Frankfurt sind sie halt mittlerweile gewohnt, dass Jovic Erwartungen übertrifft. Die gerade einmal 20 Jahre alte Leihgabe von Benfica Lissabon hat sich innerhalb einer Saison vom Edel-Joker zur Lebensversicherung gemausert. In fünf der vergangenen sechs Pflichtspiele hat der Serbe getroffen. Sébastien Haller bleibt da in Frankfurt derzeit nur die Ersatzbank.

Vom Joker zum Goalgetter

Jovic ist zwar deutlich kleiner als sein Konkurrent im Eintracht-Sturm, dafür aber wendiger und technisch versierter als Haller. Durch seine bullige Statur ist er extrem präsent. Mit ihm ist das Spiel der Frankfurter strukturierter. Jovic lässt sich gerne mal fallen und sorgt somit für Überzahlsituationen im Mittelfeld. Und vor allem trifft er. Mit links, mit rechts, per Kopf – und jetzt eben auch artistisch mit der Hacke. Aus dem Spiel der Hessen ist er damit kaum mehr wegzudenken, eine erstaunliche Entwicklung.

Denn als der Serbe im Sommer für den Schnäppchenpreis von einigen hunderttausend Euro für zwei Jahre von Lissabon ausgeliehen wurde, gab es zwar viel Lob für sein Talent – aber hinter Rekordtransfer Sébastien Haller blieb ihm zunächst nur die Rolle als Joker. Auch da war Jovic schon einer der besten der Liga, aber erst als der Franzose zu kriseln begann, wurde aus dem Ersatzstürmer der Goalgetter.

Mit 12,5 Millionen Euro schon ein Schnäppchen?

Bereits vor Wochen adelte ihn Eintracht-Antreiber Kevin-Prince Boateng als Profi mit "überragendem Potenzial. Wenn er so weitermacht, wird er ein ganz, ganz großer Spieler". Bis Sommer 2019 ist Jovic von Benfica ausgeliehen. Danach besitzen die Hessen eine Kaufoption, von 12,5 Millionen Euro ist die Rede.

Ein junges Talent für zwei Jahre ausleihen und dann für eine heutzutage gering wirkende Ablöse kaufen - nach der jüngsten Entwicklung sieht das immer mehr nach einem Coup der Eintracht-Verantwortlichen aus. Mit seinem artistischen Tor im Halbfinale hat Jovic selbst ja schon einen Teil dieses Geldes eingespielt. Als Pokalfinalist können sich die Hessen über vier bis fünf Millionen Euro Zusatzeinnahmen freuen. Geld, das in Luka Jovic mit Sicherheit gut investiert wäre.