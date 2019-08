Welche Gegner darf die Eintracht in diesem Jahr noch in ihrer Arena empfangen?

Welche Gegner darf die Eintracht in diesem Jahr noch in ihrer Arena empfangen? Bild © Imago Images

Das sind die möglichen Eintracht-Gegner in der Gruppenphase

Frankfurt wieder in der Europa League

Nach dem Sieg gegen Straßburg ist klar: Eintracht Frankfurt spielt auch in dieser Saison in der Europa League. Und dort warten attraktive Gegner auf die Hessen.

Videobeitrag Video Video zum Video Hütter: "Ich bin geflasht" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt spielt auch eine Saison nach dem fulminanten Einzug in das Europa-League-Halbfinale wieder europäisch. Dem 3:0-Rückspiel-Sieg der Hessen gegen Straßburg sei Dank. Nur: Auf wen trifft das Team von Trainer Adi Hütter in der diesjährigen Gruppenphase? An diesem Freitag (13 Uhr) werden die Gruppen der Europa League ausgelost - es könnten attraktive Gegner werden für die Eintracht.

Das Wichtigste vorab: Die Eintracht befindet sich bei der Auslosung im Grimaldi-Forum in Topf 2. Damit fallen ein paar Gegner automatisch aus. Celtic Glasgow, PSV Eindhoven oder Hütters Ex-Club Young Boys Bern zum Beispiel. Dazu treffen die Frankfurter auch in keinem Fall auf einen weiteren deutschen Vertreter. Der VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und die Eintracht gehen sich in der Gruppenphase aus dem Weg.

Europäische Spitzenteams in Topf 1

Besonders in Topf 1 wartet aber ein absolutes Hammer-Los auf die Frankfurter. Manchester United, Arsenal London, AS Rom, Lazio Rom oder der FC Sevilla - klangvolle europäische Namen. Auch in Topf 3 und Topf 4 befinden sich interessante Gegner und sehenswerte Städte, die beim reisefreudigen Anhang der Frankfurter für ordentlich Vorfreude sorgen dürften.

Weitere Informationen Die Termine in der Gruppenphase der Europa League 1. Spieltag: 19.09.2019



2. Spieltag: 03.10.2019



3. Spieltag: 24.10.2019



4. Spieltag: 07.11.2019



5. Spieltag: 28.11.2019



6. Spieltag: 12.12.2019 Ende der weiteren Informationen

Hier finden Sie alle Lostöpfe im Überblick:

Topf 1



FC Sevilla

Arsenal London

FC Porto

AS Rom

Manchester United

Dynamo Kiew

Besiktas Istanbul

FC Basel

Sporting Lissabon

ZSKA Moskau

VfL Wolfsburg

Lazio Rom

Topf 2



PSV Eindhoven

FK Krasnodar

Celtic Glasgow

FC Kopenhagen

Sporting Braga

Gent

Borussia Mönchengladbach

Young Boys Bern

Astana

Ludogorets

APOEL Nikosia

Eintracht Frankfurt

Topf 3



AS Saint-Étienne

Agdam

Feyenoord Rotterdam

FC Getafe

Espanyol Barcelona

Malmö FF

Partizan Belgrad

Standard Lüttich

Wolverhampton Wanderers

Stade Rennes

Rosenborg Trondheim

Istanbul Basaksehir

Topf 4



AZ Alkmaar

Vitoria Guimaraes

Trabzonspor

Olexandrija

Düdelingen

Linzer ASK

Wolfsberg

Slovan Bratislava

Lugano

Glasgow Rangers

CFR Cluj

Ferencvaros Budapest