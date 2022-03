Durch das Remis nach Verlängerung gegen Betis Sevilla steht Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League. Dort warten namhafte Gegner. Sowohl Trainer als auch Kapitän der Hessen haben einen Wunsch.

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League durch das 1:1 nach Verlängerung gegen Betis Sevilla am Donnerstag das Viertelfinale erreicht. Bereits an diesem Freitag um 13.30 Uhr werden im schweizerischen Nyon die Begegnungen gezogen. Gleichzeitig wird dort auch ermittelt, wie die möglichen Halbfinals aussehen werden. Das Finale in Sevilla findet am 18. Mai statt.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner würde sich wünschen, im Viertelfinale der Europa League dem deutschen Konkurrenten RB Leipzig aus dem Weg zu gehen. Einen Wunschgegner hat der Österreicher jedoch nicht. "Ich würde es nur vorziehen, nicht Leipzig zu bekommen", sagte der Eintracht-Coach mit Blick auf ein mögliches deutsches Duell.

Rode wünscht sich die Rangers

Kapitän Sebastian Rode wünscht sich hingegen ein Duell mit den Glasgow Rangers aus Schottland, die in der Zwischenrunde Borussia Dortmund ausgeschaltet hatten. Die Viertelfinal-Partien finden am 7. und 14. April statt. Hier sind alle möglichen Gegner der Eintracht im Überblick: