Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag den VfL Wolfsburg. Mit 80 Prozent Filip Kostic und 10.000 Fans im Rücken wollen die Hessen näher an die Europacup-Töpfe heranrücken.

Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg und peilt dabei den ersten Heimsieg des Jahres an. Mit dabei sind auch 10.000 Fans.

Ausgangslage

Nach verkorkstem Start in die Rückrunde ist bei Eintracht Frankfurt dank des 3:2-Auswärtserfolgs beim VfB Stuttgart etwas Ruhe eingekehrt. Die Hessen stehen als Neunter zwar weiter im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle, der Abstand zu Champions-League Rang vier beträgt aber nur vier Punkte. Kurzum: Es könnte alles schlimmer sein.

Anders ist die Lage bei den Gästen aus Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, der fast schon chronisch um seinen Job bangt, hat zwar das Kellerduell gegen Fürth am vergangenen Wochenende gewonnen. Nach zuvor neun sieglosen Spielen in Folge und nur zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz ist von guter Laune in Niedersachsen jedoch weiterhin wenig zu spüren. Erfolgsdruck haben beide Teams, deutlich mehr zu verlieren haben aber die Wölfe.

Personal

Bei Eintracht Frankfurt kehren die zuletzt unpässlichen Filip Kostic (Grippe) und Daichi Kamada (Muskelfaserriss) in den Kader zurück. Die beiden Offensivspieler, die am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainierten, sind heiße Kandidaten für die Startelf. Christopher Lenz und Sebastian Rode könnten dafür ihren Platz räumen. Denkbar ist aber auch, dass Kostic in die offensive Dreierreihe rückt und Lenz seine Position auf dem linken Flügel übernimmt. Dann wäre Kamada auf der Bank.

So könnte die Eintracht spielen:

Beim VfL Wolfsburg werden die Abwehrspieler Willian, Paulo Otavio und Micky van de Ven definitiv ausfallen, auch für Rekonvaleszent Xaver Schlager kommt ein Einsaz zu früh. Beim angeschlagenen Lukas Nmecha will Trainer Florian Kohfeldt "von Tag zu Tag schauen".

So könnte der VfL Wolfsburg spielen: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Arnold, Gerhardt, Steffen - Vranckx, Kruse - Wind

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Wolfsburg hat aus der Ferne beobachtet ein bisschen Aufbruchstimmung nach dem Sieg gegen Fürth. Deshalb erwarte ich eine sehr aggressive Wolfsburger Mannschaft, die jetzt nachlegen möchte und viel Qualität in ihren Reihen hat."

Florian Kohfeldt: "Wir wissen, dass wir besser spielen müssen gegen Frankfurt. Vor allem defensiv. Ich glaube fest daran, dass man im Fußball dauerhaft die Wahrscheinlichkeit auf Siege erhöht, indem man besser Fußball spielt. Das haben wir in den letzten Wochen getan und jetzt auch zu einem entsprechenden Ergebnis gebracht. Und jetzt habe ich mega Lust, auch in Frankfurt Punkte zu holen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Am spannendsten auf Seiten der Eintracht ist mit Sicherheit der Fitnesszustand von Flügelflitzer Kostic. Der Serbe, der schon im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nicht wirklich frisch wirkte, wurde zuletzt von einem Infekt außer Gefecht gesetzt. Im Training mischte er voll mit und absolvierte am Mittwoch sogar eine Extra-Einheit. Ob seine Kraft schon für gehobenes Bundesliga-Niveau reicht, wird sich aber zeigen müssen. Glasner meinte zwar, dass Kostic noch nicht bei 100 Prozent sei, "aber Filip tut uns auch mit 80 Prozent gut, weil er besondere Eigenschaften hat".

Bei Wolfsburg richten sich derweil alle Augen auf Last-Minute-Neuzugang Max Kruse. Der 33-Jährige, der dem Ruf des Geldes folgte, ist der große Hoffnungsträger im Abstiegskampf. Nach dem Abgang von Wout Weghorst soll Kruse in der Offensive den Unterschied ausmachen und die gleichzeitig als Vorbereiter und Vollstrecker glänzen. Dass er das kann, hat er mehrfach bewiesen. Die Eintracht sollte gewarnt sein.

Die Statistik des Spiels

Das Duell zwischen Frankfurt und Wolfsburg ist gleichzeitig das Duell der Marathonmänner und der Faulpelze. Während die Eintracht mit durchschnittlich 118,4 zurückgelegten Kilometern pro Spiel das zweitfleißigste Team der Liga ist (nur Bielefeld läuft noch mehr), sind die Wölfe in dieser Disziplin mit 110,8 Kilometern Schlusslicht.

Was zudem für die Eintracht spricht: Der VfL verlor die vergangenen vier Auswärtsspiele allesamt ohne einen eigenen Treffer. Sollte auf das 0:3 in Mainz, das 0:4 bei den Bayern, das 0:1 in Bochum und das 0:2 in Leipzig ein weiteres torloses Auswärtsspiel folgen, wäre das ein neuer Vereins-Negativrekord.